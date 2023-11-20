Жители челябинского района пожаловались на постоянную отмену автобусов

По словам местных, маршрутки постоянно ломаются и не выходят на рейсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка городского типа Красногорский Еманжелинского района (Челябинская область) пожаловались на перевозчика, который отменяет регулярные междугородние рейсы из-за ветхого автопарка. Местные рассказали URA.RU о том, что постоянно не могут попасть на учебу и приемы к врачам.

«Из Челябинска в Красногорский 19 ноября снова не было автобуса. Рейс днем из поселка в Южноуральск тоже отменили. 20 ноября также некоторые поездки в областной центр сорвались. Перевозчик, который зашел к нам где-то два года назад, постоянно отменяет рейсы. То автобусы сломались, то на техосмотре, то еще какие-то причины. А люди стоят на холоде часами и ждут», — рассказала Светлана Зиятдинова.

Как сообщила собеседница URA.RU, перевозчик не имеет возможности совершать столько заявленных рейсов. Почти все автобусы в его автопарке в очень плохом состоянии. Единственный относительно новый автобус предприниматель пытается пускать в оба основных направления: в Южноуральск и Челябинск. Туда жители поселка постоянно ездят на учебу в техникумы и на приемы, обследования в больницы.

«У него все маршрутки гнилые, постоянно ломаются. Дети не могут спокойно уехать на учебу, пожилые — в областную больницу. У нас в поселке нет ни колледжей, ни техникумов, медицина тоже в упадке. Идем на остановку и ждем часами. Автобус может вообще не приехать. Водителя перевозчика уже останавливали сотрудники ГИБДД пьяным с полным салоном пассажиров», — уточнила женщина.

Коллективно жители обращались и в местную администрацию, и в районную, и в прокуратуру. По словам Светланы, ото всюду приходят отписки, что проведены беседы. С регулярностью рейсов проблема не решается. Некоторое время представитель перевозчика оповещал об отменах в социальных сетях, но быстро перестал. Ранее в городе была автостанция, но ее продали под бизнес. С тех пор пассажиры ожидают автобусы на улице.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу регионального миндортранса и индивидуальному предпринимателю Павлу Глухову, который является перевозчиком. Ответы будут опубликованы после получения.