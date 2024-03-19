Власти Пермского края помогут Соликамску, где произошла крупная коммунальная авария

В Соликамске отремонтируют теплосети после крупной коммунальной аварии

19 марта 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Краевой бюджет выделяет на замену теплосетей в Соликамске 62 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU В городе Соликамске Пермского края после крупной коммунальной аварии, произошедшей в конце 2023 года, заменят часть теплосетей. На эти цели краевой бюджет выделит 62 млн рублей, написал в Telegram губернатор Дмитрий Махонин. «Продолжаем решать проблемы с обновлением коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах. Выделяем Соликамску дополнительно из краевого бюджета 62 млн рублей. Средства пойдут на ремонт аварийных участков теплосетей, которые обеспечивают теплом почти 14 тысяч жителей в центральной и северных частях города», — рассказал Махоинин. На сайте краевого правительства уточняется, что в городе будет заменено порядка 2,5 км ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения. Кроме того, прорабатывается вопрос о привлечении концессионера на объекты теплоснабжения в Соликамске с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей. Также помощь поэтапно будет оказана и другим муниципалитетам края, где происходят «серьезные коммунальные аварии», отметил глава Прикамья. Объекты коммунальной инфраструктуры будут приведены в порядок в Бардымском, Чайковском, Верещагинском, Чернушинском, Осинском, Чусовском, Губахинском, Ординском, Уинском, Александровском, Пермском округах, в ЗАТО Звездный, городе Березники и других территориях. В середине декабря 2023 года десятки многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры в Соликамске в морозы остались без тепла из-за аварии не теплосетях. В причинах крупной аварии поручил разобраться глава СКР Александр Бастрыкин, однако следователи, проводившие проверку, не нашли повода для возбуждения уголовного дела. Коммунальный коллапс едва не привел к отставке главы Соликамского городского округа Евгения Самоукова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Соликамске Пермского края после крупной коммунальной аварии, произошедшей в конце 2023 года, заменят часть теплосетей. На эти цели краевой бюджет выделит 62 млн рублей, написал в Telegram губернатор Дмитрий Махонин. «Продолжаем решать проблемы с обновлением коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах. Выделяем Соликамску дополнительно из краевого бюджета 62 млн рублей. Средства пойдут на ремонт аварийных участков теплосетей, которые обеспечивают теплом почти 14 тысяч жителей в центральной и северных частях города», — рассказал Махоинин. На сайте краевого правительства уточняется, что в городе будет заменено порядка 2,5 км ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения. Кроме того, прорабатывается вопрос о привлечении концессионера на объекты теплоснабжения в Соликамске с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей. Также помощь поэтапно будет оказана и другим муниципалитетам края, где происходят «серьезные коммунальные аварии», отметил глава Прикамья. Объекты коммунальной инфраструктуры будут приведены в порядок в Бардымском, Чайковском, Верещагинском, Чернушинском, Осинском, Чусовском, Губахинском, Ординском, Уинском, Александровском, Пермском округах, в ЗАТО Звездный, городе Березники и других территориях. В середине декабря 2023 года десятки многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры в Соликамске в морозы остались без тепла из-за аварии не теплосетях. В причинах крупной аварии поручил разобраться глава СКР Александр Бастрыкин, однако следователи, проводившие проверку, не нашли повода для возбуждения уголовного дела. Коммунальный коллапс едва не привел к отставке главы Соликамского городского округа Евгения Самоукова.