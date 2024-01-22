Следователи завершили проведение проверки после коммунальной аварии в Соликамске

«Коммерсант»: СКР не стал возбуждать дело после отключения тепла в Соликамске

23 января 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Из-за аварии в десятке домов несколько дней не было отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В СУ СК по Пермскому краю завершена проверка, которая была инициирована после коммунального коллапса в Соликамске. В конце декабря десятки многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды на несколько дней. «Следователями завершена проверка по факту коммунальной аварии в Соликамске. По ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Издание отмечает, что в ведомстве зарегистрировано еще несколько материалов проверок, которые связаны с аварией. Массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.

В СУ СК по Пермскому краю завершена проверка, которая была инициирована после коммунального коллапса в Соликамске. В конце декабря десятки многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды на несколько дней. «Следователями завершена проверка по факту коммунальной аварии в Соликамске. По ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Издание отмечает, что в ведомстве зарегистрировано еще несколько материалов проверок, которые связаны с аварией. Массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.