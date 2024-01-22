22 января 2024

Следователи завершили проведение проверки после коммунальной аварии в Соликамске

«Коммерсант»: СКР не стал возбуждать дело после отключения тепла в Соликамске
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии в десятке домов несколько дней не было отопления Фото:

В СУ СК по Пермскому краю завершена проверка, которая была инициирована после коммунального коллапса в Соликамске. В конце декабря десятки многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды на несколько дней.

«Следователями завершена проверка по факту коммунальной аварии в Соликамске. По ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Издание отмечает, что в ведомстве зарегистрировано еще несколько материалов проверок, которые связаны с аварией.

Массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.

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В СУ СК по Пермскому краю завершена проверка, которая была инициирована после коммунального коллапса в Соликамске. В конце декабря десятки многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды на несколько дней. «Следователями завершена проверка по факту коммунальной аварии в Соликамске. По ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Издание отмечает, что в ведомстве зарегистрировано еще несколько материалов проверок, которые связаны с аварией. Массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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