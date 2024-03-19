Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

19 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Путин призвал ФСБ не забывать о о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал ФСБ пресекать попытки посеять смуту. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. «Перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя. Попытки посеять смуту должны жестко пресекаться», — сообщил Путин. Он отметил, что сотрудники ведомства не должны забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ пресекать попытки посеять смуту. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. «Перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя. Попытки посеять смуту должны жестко пресекаться», — сообщил Путин. Он отметил, что сотрудники ведомства не должны забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».