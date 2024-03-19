Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Путин призвал ФСБ не забывать о о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы Фото:

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ пресекать попытки посеять смуту. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ.

«Перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя. Попытки посеять смуту должны жестко пресекаться», — сообщил Путин. Он отметил, что сотрудники ведомства не должны забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин призвал ФСБ пресекать попытки посеять смуту. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. «Перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя. Попытки посеять смуту должны жестко пресекаться», — сообщил Путин. Он отметил, что сотрудники ведомства не должны забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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