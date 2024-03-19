На парня, обстрелявшего электрички в Екатеринбурге, завели дело

19 марта 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Второго подростка поставят на учет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Против 18-летнего парня, который обстрелял две электрички в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «По предварительным данным, именно он совершил выстрелы по окнам электропоездов. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — пишет ведомство на официальном сайте. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Его 17-летний товарищ, который в тот момент был рядом, проходит по делу в качестве свидетеля. «Информация о поведении школьника будет направлена по месту его учебы, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет по месту жительства в территориальном ОВД», — добавили силовики. Инцидент произошел вечером 16 марта. По данным полиции, у юноши в руках был травматический пистолет. Он признался, что стрелял ради забавы. Владелец электричек оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против 18-летнего парня, который обстрелял две электрички в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «По предварительным данным, именно он совершил выстрелы по окнам электропоездов. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — пишет ведомство на официальном сайте. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Его 17-летний товарищ, который в тот момент был рядом, проходит по делу в качестве свидетеля. «Информация о поведении школьника будет направлена по месту его учебы, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет по месту жительства в территориальном ОВД», — добавили силовики. Инцидент произошел вечером 16 марта. По данным полиции, у юноши в руках был травматический пистолет. Он признался, что стрелял ради забавы. Владелец электричек оценил ущерб в 200 тысяч рублей.