На парня, обстрелявшего электрички в Екатеринбурге, завели дело

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
Второго подростка поставят на учет Фото:

Против 18-летнего парня, который обстрелял две электрички в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«По предварительным данным, именно он совершил выстрелы по окнам электропоездов. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — пишет ведомство на официальном сайте. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Его 17-летний товарищ, который в тот момент был рядом, проходит по делу в качестве свидетеля. «Информация о поведении школьника будет направлена по месту его учебы, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет по месту жительства в территориальном ОВД», — добавили силовики.

Инцидент произошел вечером 16 марта. По данным полиции, у юноши в руках был травматический пистолет. Он признался, что стрелял ради забавы. Владелец электричек оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

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Против 18-летнего парня, который обстрелял две электрички в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «По предварительным данным, именно он совершил выстрелы по окнам электропоездов. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — пишет ведомство на официальном сайте. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Его 17-летний товарищ, который в тот момент был рядом, проходит по делу в качестве свидетеля. «Информация о поведении школьника будет направлена по месту его учебы, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет по месту жительства в территориальном ОВД», — добавили силовики. Инцидент произошел вечером 16 марта. По данным полиции, у юноши в руках был травматический пистолет. Он признался, что стрелял ради забавы. Владелец электричек оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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