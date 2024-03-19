В Екатеринбурге задержали парней, которые обстреляли электрички. Фото

19 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге поймали юношей, которые вечером 16 марта обстреляли две электрички. Задержанным 17 и 18 лет, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Оперативно были установлены очевидцы противоправного деяния, предоставившие оперуполномоченным уголовного розыска описание примет внешности двух подростков, которых видели слоняющимися на станции, где останавливались поезда. В скором времени обоих юношей задержали неподалеку от места происшествия», — пишет пресс-служба ведомства на сайте. Силовики выяснили, что парни живут с опекунами: старший — с бабушкой, младший — с сестрой. Юноши признались, что стреляли по поездам из пневматического пистолета ради забавы. Собственник электричек оценил ущерб в 200 тысяч рублей. О том, что в столице Урала обстреляли электричку, URA.RU писало 17 марта. Тогда пассажиров просили ехать пригнувшись.