Когда похоронят мать двоих детей, которую зарезали в Свердловской области

Прощание с матерью двоих детей Марией П., которую зарезали в Заречном (Свердловская область), состоится 20 марта. Об этом URA.RU рассказал ее родственник Константин.
«Мария безвременно ушла из жизни. Прощание завтра в 13:30 в новом храме Заречного (храм покрова Божией Матери — прим. URA.RU)», — пояснил Константин. Похоронят женщину на Лесном кладбище.
Убийство произошло на минувших выходных в доме по улице Клары Цеткин в Заречном. Обвинение было выдвинуто супругу погибшей Александру В. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. «Пусть будет максимально строго», — сказал Константин, отвечая на вопрос о желаемом наказании.
У пары было двое детей. По одной из версий, мужчина убил жену на их глазах. 18 марта суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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