Когда похоронят мать двоих детей, которую зарезали в Свердловской области

Со свердловчанкой, которую зарезали в Заречном, простятся 20 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Марш Немцова. Москва, гвоздики, немцов мост, кремлевская стена
Погибшей было 39 лет Фото:

Прощание с матерью двоих детей Марией П., которую зарезали в Заречном (Свердловская область), состоится 20 марта. Об этом URA.RU рассказал ее родственник Константин.

«Мария безвременно ушла из жизни. Прощание завтра в 13:30 в новом храме Заречного (храм покрова Божией Матери — прим. URA.RU)», — пояснил Константин. Похоронят женщину на Лесном кладбище.

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Убийство произошло на минувших выходных в доме по улице Клары Цеткин в Заречном. Обвинение было выдвинуто супругу погибшей Александру В. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. «Пусть будет максимально строго», — сказал Константин, отвечая на вопрос о желаемом наказании.

У пары было двое детей. По одной из версий, мужчина убил жену на их глазах. 18 марта суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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Прощание с матерью двоих детей Марией П., которую зарезали в Заречном (Свердловская область), состоится 20 марта. Об этом URA.RU рассказал ее родственник Константин. «Мария безвременно ушла из жизни. Прощание завтра в 13:30 в новом храме Заречного (храм покрова Божией Матери — прим. URA.RU)», — пояснил Константин. Похоронят женщину на Лесном кладбище. Убийство произошло на минувших выходных в доме по улице Клары Цеткин в Заречном. Обвинение было выдвинуто супругу погибшей Александру В. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. «Пусть будет максимально строго», — сказал Константин, отвечая на вопрос о желаемом наказании. У пары было двое детей. По одной из версий, мужчина убил жену на их глазах. 18 марта суд отправил его в СИЗО на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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