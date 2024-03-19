Свердловчанина, зарезавшего мать двоих детей, заключили под стражу

Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца
Белоярский районный суд Свердловской области отправил под стражу Александра В., который обвиняется в убийстве матери двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
Процесс по избранию меры пресечения состоялся 18 марта. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, уточнили в райсуде.
Убийство произошло на минувших выходных, добавил информированный источник агентства. По словам другого инсайдера, мужчина пошел на преступление из ревности. Погибшей было около 40 лет. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
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