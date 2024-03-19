Свердловчанина, зарезавшего мать двоих детей, заключили под стражу

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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца Фото:

Белоярский районный суд Свердловской области отправил под стражу Александра В., который обвиняется в убийстве матери двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Процесс по избранию меры пресечения состоялся 18 марта. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, уточнили в райсуде.

Убийство произошло на минувших выходных, добавил информированный источник агентства. По словам другого инсайдера, мужчина пошел на преступление из ревности. Погибшей было около 40 лет. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

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Белоярский районный суд Свердловской области отправил под стражу Александра В., который обвиняется в убийстве матери двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Процесс по избранию меры пресечения состоялся 18 марта. В СИЗО мужчина будет находиться два месяца, уточнили в райсуде. Убийство произошло на минувших выходных, добавил информированный источник агентства. По словам другого инсайдера, мужчина пошел на преступление из ревности. Погибшей было около 40 лет. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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