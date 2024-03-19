Сосед зарезанной мужем свердловчанки рассказал об ее измене

19 марта 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Знакомый свердловчанина допустил измену со стороны женщины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Заречного (Свердловская область), которую зарезал собственный муж Александр, изменила супругу. Об этом рассказал один из жильцов дома, где произошло убийство. «Бывало, что они выпивали, но так, чтобы скандал был — ни разу не слышал. В пятницу [15 марта] он рассказал, что жену застукал за изменой. На этой почве и произошло все, наверное», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова соседа. Он отметил, что супруги были вместе 19 лет. Однако по словам другой жительницы дома, женщина не могла изменить Александру. «Они всегда были вдвоем. Чтобы она могла пойти на измену — мне кажется, нет», — сказала она. Убийство произошло на минувших выходных. По словам инсайдера, мужчина пошел на преступление из ревности. У погибшей остались два ребенка. В настоящее время Александр находится в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Заречного (Свердловская область), которую зарезал собственный муж Александр, изменила супругу. Об этом рассказал один из жильцов дома, где произошло убийство. «Бывало, что они выпивали, но так, чтобы скандал был — ни разу не слышал. В пятницу [15 марта] он рассказал, что жену застукал за изменой. На этой почве и произошло все, наверное», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова соседа. Он отметил, что супруги были вместе 19 лет. Однако по словам другой жительницы дома, женщина не могла изменить Александру. «Они всегда были вдвоем. Чтобы она могла пойти на измену — мне кажется, нет», — сказала она. Убийство произошло на минувших выходных. По словам инсайдера, мужчина пошел на преступление из ревности. У погибшей остались два ребенка. В настоящее время Александр находится в СИЗО.