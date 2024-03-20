В Челябинске увереннее всего чувствуют себя маркетологи, кадровики и врачи

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На собеседованиях врачи чувствуют себя увереннее представителей большинства других профессий Фото:

Челябинские специалисты по маркетингу, менеджеры по персоналу и врачи чувствуют себя максимально уверенно на собеседованиях. Таковы результаты опроса, проведенного Superjob, результаты которого опубликованы 20 марта.

«Среди представителей распространенных профессий увереннее всего в ходе собеседований ощущают себя маркетологи (4,2 балла из 5), врачи и специалисты кадровых служб (по 4 балла). Менее других уверены в себе дизайнеры (3,4 балла), секретари и операторы колл-центров (по 3,2 балла)», — сообщают специалисты портала.

По данным опроса, чем старше и опытнее претендент, тем более он уверен в себе как в специалисте. Опрос проводился с 22 февраля по 18 марта среди экономически активного населения Челябинска.

Добавим, врачи являются и одной из наиболее востребованных на рынке труда профессий. По всей вероятности, востребованность профессии позволяет им держаться более уверенно.

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Челябинские специалисты по маркетингу, менеджеры по персоналу и врачи чувствуют себя максимально уверенно на собеседованиях. Таковы результаты опроса, проведенного Superjob, результаты которого опубликованы 20 марта. «Среди представителей распространенных профессий увереннее всего в ходе собеседований ощущают себя маркетологи (4,2 балла из 5), врачи и специалисты кадровых служб (по 4 балла). Менее других уверены в себе дизайнеры (3,4 балла), секретари и операторы колл-центров (по 3,2 балла)», — сообщают специалисты портала. По данным опроса, чем старше и опытнее претендент, тем более он уверен в себе как в специалисте. Опрос проводился с 22 февраля по 18 марта среди экономически активного населения Челябинска. Добавим, врачи являются и одной из наиболее востребованных на рынке труда профессий. По всей вероятности, востребованность профессии позволяет им держаться более уверенно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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