В Горнозаводске появится мемориал жителям, погибшим в ходе спецоперации

21 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Мемориал погибшим на СВО горнозаводчанам разместится в сквере на пересечении улиц Ленина и Кирова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Горнозаводск Пермского края появится мемориал жителям, погибших в ходе локальных войн, военных конфликтов и СВО. О проведении конкурса на создание эскизных проектов памятника говорится в постановлении администрации города. Документ размещен на сайте мэрии. «Администрация Горнозаводского городского округа постановляет: провести открытый конкурс эскизных проектов на создание в городе Горнозаводске мемориала (памятника) героям-защитникам Отечества — жителям Горнозаводского городского округа, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения локальных войн, военных конфликтов и специальной военной операции», — сказано в постановлении. Установка мемориала будет включать в себя также благоустройство прилегающему к нему территории. В качестве места для установки мемориала власти рассматривают сквер на пересечении улиц Ленина и Кирова. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля, а сам конкурс завершится 1 мая. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 10 000 рублей. URA.RU рассказывало, что в Перми появятся два памятника героям спецоперации. Один из них разместится в сквере у Дома чекистов в Свердловском районе, а второй — в сквере на улице Танцорова в Кировском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Горнозаводск Пермского края появится мемориал жителям, погибших в ходе локальных войн, военных конфликтов и СВО. О проведении конкурса на создание эскизных проектов памятника говорится в постановлении администрации города. Документ размещен на сайте мэрии. «Администрация Горнозаводского городского округа постановляет: провести открытый конкурс эскизных проектов на создание в городе Горнозаводске мемориала (памятника) героям-защитникам Отечества — жителям Горнозаводского городского округа, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения локальных войн, военных конфликтов и специальной военной операции», — сказано в постановлении. Установка мемориала будет включать в себя также благоустройство прилегающему к нему территории. В качестве места для установки мемориала власти рассматривают сквер на пересечении улиц Ленина и Кирова. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля, а сам конкурс завершится 1 мая. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 10 000 рублей. URA.RU рассказывало, что в Перми появятся два памятника героям спецоперации. Один из них разместится в сквере у Дома чекистов в Свердловском районе, а второй — в сквере на улице Танцорова в Кировском районе.