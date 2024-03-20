20 марта 2024

В Горнозаводске появится мемориал жителям, погибшим в ходе спецоперации

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, берет, гвоздики, открытие памятника, студенты, юнармия, оранжевый берет
Мемориал погибшим на СВО горнозаводчанам разместится в сквере на пересечении улиц Ленина и Кирова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Горнозаводск Пермского края появится мемориал жителям, погибших в ходе локальных войн, военных конфликтов и СВО. О проведении конкурса на создание эскизных проектов памятника говорится в постановлении администрации города. Документ размещен на сайте мэрии.

«Администрация Горнозаводского городского округа постановляет: провести открытый конкурс эскизных проектов на создание в городе Горнозаводске мемориала (памятника) героям-защитникам Отечества — жителям Горнозаводского городского округа, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения локальных войн, военных конфликтов и специальной военной операции», — сказано в постановлении. Установка мемориала будет включать в себя также благоустройство прилегающему к нему территории.

В качестве места для установки мемориала власти рассматривают сквер на пересечении улиц Ленина и Кирова. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля, а сам конкурс завершится 1 мая. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 10 000 рублей. URA.RU рассказывало, что в Перми появятся два памятника героям спецоперации. Один из них разместится в сквере у Дома чекистов в Свердловском районе, а второй — в сквере на улице Танцорова в Кировском районе.

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В городе Горнозаводск Пермского края появится мемориал жителям, погибших в ходе локальных войн, военных конфликтов и СВО. О проведении конкурса на создание эскизных проектов памятника говорится в постановлении администрации города. Документ размещен на сайте мэрии. «Администрация Горнозаводского городского округа постановляет: провести открытый конкурс эскизных проектов на создание в городе Горнозаводске мемориала (памятника) героям-защитникам Отечества — жителям Горнозаводского городского округа, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения локальных войн, военных конфликтов и специальной военной операции», — сказано в постановлении. Установка мемориала будет включать в себя также благоустройство прилегающему к нему территории. В качестве места для установки мемориала власти рассматривают сквер на пересечении улиц Ленина и Кирова. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля, а сам конкурс завершится 1 мая. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 10 000 рублей. URA.RU рассказывало, что в Перми появятся два памятника героям спецоперации. Один из них разместится в сквере у Дома чекистов в Свердловском районе, а второй — в сквере на улице Танцорова в Кировском районе.
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