В челябинские детсады завезли печень, опасную для детского питания

Детсады предупредили о получении печени, запрещенной к использованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четыре детских сада Челябинской области завезли говяжью печень, небезопасную для питания детей. О том, что субпродукт был произведен в сентябре 2023 года, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Государственный ветврач, обслуживающий предпринимателя из Чебаркуля (Челябинская область), оформил документы, по которым печень была направлена в четыре детских садика области. Субпродукт был произведен в Аргентине в сентябре 2023 года», — сообщили в управлении.

Поставки замороженной говяжьей печени были оформлены в марте. Согласно закону «О безопасности пищевой продукции», к детскому питанию не допустимы субпродукты со сроком хранения больше полугода, даже в замороженном виде.

Бизнесмену объявили предостережение, а ветстанции сообщили о нарушениях их врача. Детсады предупредили о продукции, запрещенной к использованию.