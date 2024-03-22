В челябинские детсады завезли печень, опасную для детского питания

В четыре детских сада Челябинской области завезли говяжью печень, небезопасную для питания детей. О том, что субпродукт был произведен в сентябре 2023 года, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Государственный ветврач, обслуживающий предпринимателя из Чебаркуля (Челябинская область), оформил документы, по которым печень была направлена в четыре детских садика области. Субпродукт был произведен в Аргентине в сентябре 2023 года», — сообщили в управлении.
Поставки замороженной говяжьей печени были оформлены в марте. Согласно закону «О безопасности пищевой продукции», к детскому питанию не допустимы субпродукты со сроком хранения больше полугода, даже в замороженном виде.
Бизнесмену объявили предостережение, а ветстанции сообщили о нарушениях их врача. Детсады предупредили о продукции, запрещенной к использованию.
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