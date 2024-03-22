Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Перми

Пострадавших отправили в больницу
Все пятеро пострадавших, при ЧП на пороховом заводе в Перми доставлены больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«В результате происшествия 5 человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в минздраве.
Инцидент произошел, когда рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия. Опалубка обрушилась и пострадали пять человек.
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