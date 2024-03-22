Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Перми

Пострадавшие при ЧП на Пермском пороховом заводе находятся в больнице
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Клинический институт мозга. Березовский, палата, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Пострадавших отправили в больницу Фото:

Все пятеро пострадавших, при ЧП на пороховом заводе в Перми доставлены больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«В результате происшествия 5 человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в минздраве.

Инцидент произошел, когда рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия. Опалубка обрушилась и пострадали пять человек.

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Все пятеро пострадавших, при ЧП на пороховом заводе в Перми доставлены больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В результате происшествия 5 человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в минздраве. Инцидент произошел, когда рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия. Опалубка обрушилась и пострадали пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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