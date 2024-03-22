Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Перми

Пострадавшие при ЧП на Пермском пороховом заводе находятся в больнице

22 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Пострадавших отправили в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все пятеро пострадавших, при ЧП на пороховом заводе в Перми доставлены больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В результате происшествия 5 человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в минздраве. Инцидент произошел, когда рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия. Опалубка обрушилась и пострадали пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все пятеро пострадавших, при ЧП на пороховом заводе в Перми доставлены больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В результате происшествия 5 человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в минздраве. Инцидент произошел, когда рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия. Опалубка обрушилась и пострадали пять человек.