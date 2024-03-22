112: На Пермском пороховом заводе пострадали люди

О ЧП на заводе сообщают СМИ
На Пермском пороховом заводе произошло обрушение перекрытия. Как сообщают источники СМИ, пострадали пять человек.
«Рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника „Строительного управления“ госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источники.
URA.RU направило запрос в минздрав и другие ведомства для выяснения подробностей.
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