112: На Пермском пороховом заводе пострадали люди

22 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

О ЧП на заводе сообщают СМИ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На Пермском пороховом заводе произошло обрушение перекрытия. Как сообщают источники СМИ, пострадали пять человек. «Рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника „Строительного управления“ госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в минздрав и другие ведомства для выяснения подробностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском пороховом заводе произошло обрушение перекрытия. Как сообщают источники СМИ, пострадали пять человек. «Рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника „Строительного управления“ госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в минздрав и другие ведомства для выяснения подробностей.