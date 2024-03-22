112: На Пермском пороховом заводе пострадали люди

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Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
О ЧП на заводе сообщают СМИ Фото:

На Пермском пороховом заводе произошло обрушение перекрытия. Как сообщают источники СМИ, пострадали пять человек.

«Рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника „Строительного управления“ госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

URA.RU направило запрос в минздрав и другие ведомства для выяснения подробностей.

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На Пермском пороховом заводе произошло обрушение перекрытия. Как сообщают источники СМИ, пострадали пять человек. «Рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника „Строительного управления“ госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в минздрав и другие ведомства для выяснения подробностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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