Детский омбудсмен ХМАО предложила ввести в школах новую должность ради учеников-инвалидов

Детский омбудсмен ХМАО: в коррекционных школах нужно ввести новую должность

Детский омбудсмен ХМАО предложила ввести новую должность в коррекционных школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова выступила с инициативой о введении новой должности поведенческого аналитика для работы со школьниками с ментальными нарушениями. Об этом сама уполномоченная рассказала журналисту URA.RU.

«Есть такие специалисты — поведенческие аналитики, которые изучают особенности поведения детей с ментальными нарушениями, а самое главное, они дают рекомендации специалистам, в данном случае педагогам, которые с ними работают. Например, есть дети, над которыми нельзя наклоняться, потому что из-за особенности психики он моментально приходит в состояние аффекта», — пояснила Низамова. Сейчас такие эксперты работают с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС), однако омбудсмен призывает привлекать их к работе со всеми детьми с особенностями ментального развития.

На данный момент существует множество техник и методик взаимодействия с нормотипичными школьниками. По словам Низамовой, так же, и даже еще более внимательно нужно относиться к детям с особенностями. Поведенческий аналитик не обязательно должен принимать постоянное участие в процессе обучения, но важно его присутствие при прохождении психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) при приеме в школу. Это даст учителям представление о том, как нужно взаимодействовать с каждым таким ребенком.

«Это не обязательно отдельные специалисты. Это может делать клинический психолог, это может делать психолог, который работает в школе, но тот, который прошел соответствующий подготовку», — рассказала детский омбудсмен журналисту.

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