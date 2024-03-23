Пермские кинотеатры приостановили работу

Пермские кинотеатры «Киномакс» в ТРК «Столица» и «Синема 5» в ТРК «Imall Эспланада» приостановили работу 24 марта. Это связано с днем траура по погибшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Уважаемые гости, кинотеатр закрыт 24 марта. Деньги за билеты будут возвращены», — сообщили на сайте «Киномакс». Об отмене сеансов сообщил и мультиплекс «Синема 5». «Работа приостановлена 24 марта в связи с общенациональным трауром. Возврат денег за билеты будет автоматическим», — говорится в группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».
Кинотеатр «Мягкий» в ТРЦ «Спешилов» решил продолжить работу, но заявил, что готов вернуть деньги по желанию клиента. Сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и ТРК «Планета» продолжают кинопоказ в штатном режиме.
В России 24 марта соблюдается траур по погибшим при террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Отменены все массовые и развлекательные мероприятия, а также приспущены флаги. В теракте погибли 133 человека и 152 пострадали, в том числе дети.
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