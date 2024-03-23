Свердловская ГИБДД выпустила экстренное предупреждение

ГИБДД предупредила свердловчан об опасности из-за непогоды

24 марта 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Полицейских настроили помогать оказавшимся в беде автомобилистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с обильными осадками УГИБДД по Свердловской области призвало к бдительности на дорогах. Сообщение появилось в telegram-канале ведомства. «Будьте аккуратны во время движения, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия, откажитесь от опасных маневров и выдерживайте достаточную дистанцию до двигающегося впереди транспорта. Пешеходам необходимо соблюдать все меры предосторожности, при переходе дороги и убеждаться в безопасности перехода», — говорится в посте. Автоинспекторы призвали владельцев авто не торопиться со сменой резины на летнюю — ведь сейчас в регионе обильно выпадает снег, также наблюдается сильный ветер. Личный состав уже сориентирован на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. 24 марта синоптик Алексей Пулин спрогнозировал кратковременное похолодание на Среднем Урале. Перепады температур от четырех до двух градусов, а также снег и ветер с порывами до 17 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с обильными осадками УГИБДД по Свердловской области призвало к бдительности на дорогах. Сообщение появилось в telegram-канале ведомства. «Будьте аккуратны во время движения, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия, откажитесь от опасных маневров и выдерживайте достаточную дистанцию до двигающегося впереди транспорта. Пешеходам необходимо соблюдать все меры предосторожности, при переходе дороги и убеждаться в безопасности перехода», — говорится в посте. Автоинспекторы призвали владельцев авто не торопиться со сменой резины на летнюю — ведь сейчас в регионе обильно выпадает снег, также наблюдается сильный ветер. Личный состав уже сориентирован на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. 24 марта синоптик Алексей Пулин спрогнозировал кратковременное похолодание на Среднем Урале. Перепады температур от четырех до двух градусов, а также снег и ветер с порывами до 17 метров.