Свердловская ГИБДД выпустила экстренное предупреждение

В связи с обильными осадками УГИБДД по Свердловской области призвало к бдительности на дорогах. Сообщение появилось в telegram-канале ведомства.
«Будьте аккуратны во время движения, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия, откажитесь от опасных маневров и выдерживайте достаточную дистанцию до двигающегося впереди транспорта. Пешеходам необходимо соблюдать все меры предосторожности, при переходе дороги и убеждаться в безопасности перехода», — говорится в посте.
Автоинспекторы призвали владельцев авто не торопиться со сменой резины на летнюю — ведь сейчас в регионе обильно выпадает снег, также наблюдается сильный ветер. Личный состав уже сориентирован на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию.
24 марта синоптик Алексей Пулин спрогнозировал кратковременное похолодание на Среднем Урале. Перепады температур от четырех до двух градусов, а также снег и ветер с порывами до 17 метров.
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