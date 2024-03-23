23 марта 2024

Свердловская ГИБДД выпустила экстренное предупреждение

ГИБДД предупредила свердловчан об опасности из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс, построение полиции
Полицейских настроили помогать оказавшимся в беде автомобилистам Фото:

В связи с обильными осадками УГИБДД по Свердловской области призвало к бдительности на дорогах. Сообщение появилось в telegram-канале ведомства.

«Будьте аккуратны во время движения, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия, откажитесь от опасных маневров и выдерживайте достаточную дистанцию до двигающегося впереди транспорта. Пешеходам необходимо соблюдать все меры предосторожности, при переходе дороги и убеждаться в безопасности перехода», — говорится в посте.

Автоинспекторы призвали владельцев авто не торопиться со сменой резины на летнюю — ведь сейчас в регионе обильно выпадает снег, также наблюдается сильный ветер. Личный состав уже сориентирован на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию.

24 марта синоптик Алексей Пулин спрогнозировал кратковременное похолодание на Среднем Урале. Перепады температур от четырех до двух градусов, а также снег и ветер с порывами до 17 метров.

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В связи с обильными осадками УГИБДД по Свердловской области призвало к бдительности на дорогах. Сообщение появилось в telegram-канале ведомства. «Будьте аккуратны во время движения, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия, откажитесь от опасных маневров и выдерживайте достаточную дистанцию до двигающегося впереди транспорта. Пешеходам необходимо соблюдать все меры предосторожности, при переходе дороги и убеждаться в безопасности перехода», — говорится в посте. Автоинспекторы призвали владельцев авто не торопиться со сменой резины на летнюю — ведь сейчас в регионе обильно выпадает снег, также наблюдается сильный ветер. Личный состав уже сориентирован на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. 24 марта синоптик Алексей Пулин спрогнозировал кратковременное похолодание на Среднем Урале. Перепады температур от четырех до двух градусов, а также снег и ветер с порывами до 17 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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