24 марта 2024

«Ведомости»: ТЦ в России усилили охрану после теракта в «Крокусе»

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ТЦ Галерея Вояж. Тюмень, торговый центр, покупатель, галерея вояж, тц галерея вояж
После теракта торговые центры усилили охрану на входах Фото:
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Торговые центра (ТЦ) в России после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

«После теракта 22 марта в подмосковном „Крокус сити холле“ торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками). Также провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации», — рассказал Люлин, пишут «Ведомости».

В ТЦ провели тестирование работы систем обеспечения эвакуации. Проверили световые табло, разблокировку дверей и остановку эскалаторов, речевого оповещения. В приоритете — усиление охраны, взаимодействие с силовыми структурами, тщательный осмотр ТЦ в течение дня, добавил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта вечером. Басманный районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в теракте. Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова до 22 мая, пишет RT.

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Торговые центра (ТЦ) в России после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. «После теракта 22 марта в подмосковном „Крокус сити холле“ торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками). Также провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации», — рассказал Люлин, пишут «Ведомости». В ТЦ провели тестирование работы систем обеспечения эвакуации. Проверили световые табло, разблокировку дверей и остановку эскалаторов, речевого оповещения. В приоритете — усиление охраны, взаимодействие с силовыми структурами, тщательный осмотр ТЦ в течение дня, добавил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта вечером. Басманный районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в теракте. Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова до 22 мая, пишет RT.
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