«Ведомости»: ТЦ в России усилили охрану после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

После теракта торговые центры усилили охрану на входах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Торговые центра (ТЦ) в России после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. «После теракта 22 марта в подмосковном „Крокус сити холле“ торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками). Также провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации», — рассказал Люлин, пишут «Ведомости». В ТЦ провели тестирование работы систем обеспечения эвакуации. Проверили световые табло, разблокировку дверей и остановку эскалаторов, речевого оповещения. В приоритете — усиление охраны, взаимодействие с силовыми структурами, тщательный осмотр ТЦ в течение дня, добавил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта вечером. Басманный районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в теракте. Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова до 22 мая, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговые центра (ТЦ) в России после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. «После теракта 22 марта в подмосковном „Крокус сити холле“ торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками). Также провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации», — рассказал Люлин, пишут «Ведомости». В ТЦ провели тестирование работы систем обеспечения эвакуации. Проверили световые табло, разблокировку дверей и остановку эскалаторов, речевого оповещения. В приоритете — усиление охраны, взаимодействие с силовыми структурами, тщательный осмотр ТЦ в течение дня, добавил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта вечером. Басманный районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в теракте. Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова до 22 мая, пишет RT.