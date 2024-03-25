Пермский институт ФСИН отремонтирует туалет за 1,1 млн рублей

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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, туалет, унитаз, раковина, санузел
В туалете полностью поменяют сантехнику, а также отремонтируют потолок и стены Фото:

Пермский институт ФСИН начал поиски подрядчика для ремонта туалета. Работы оценивают в 1,1 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.

«Открыта подача заявок на электронный аукцион. Объект закупки: Капитальный ремонт санузла на первом этаже в здании учебного корпуса. Заказчик: Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний. Начальная цена — 1,1 млн рублей», — сказано в документации к закупке.

В техническом задании уточняется, что за эту сумму подрядчик должен демонтировать старую сантехнику и установить 10 унитазов, 12 писсуаров, 4 раковины. Также нужно будет сделать ремонт стен и потолка, поменять входные двери и перегородки. Все работы должны быть завершены до 31 мая 2024 года.

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Пермский институт ФСИН начал поиски подрядчика для ремонта туалета. Работы оценивают в 1,1 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок. «Открыта подача заявок на электронный аукцион. Объект закупки: Капитальный ремонт санузла на первом этаже в здании учебного корпуса. Заказчик: Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний. Начальная цена — 1,1 млн рублей», — сказано в документации к закупке. В техническом задании уточняется, что за эту сумму подрядчик должен демонтировать старую сантехнику и установить 10 унитазов, 12 писсуаров, 4 раковины. Также нужно будет сделать ремонт стен и потолка, поменять входные двери и перегородки. Все работы должны быть завершены до 31 мая 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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