Пермский институт ФСИН отремонтирует туалет за 1,1 млн рублей

25 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В туалете полностью поменяют сантехнику, а также отремонтируют потолок и стены Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский институт ФСИН начал поиски подрядчика для ремонта туалета. Работы оценивают в 1,1 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок. «Открыта подача заявок на электронный аукцион. Объект закупки: Капитальный ремонт санузла на первом этаже в здании учебного корпуса. Заказчик: Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний. Начальная цена — 1,1 млн рублей», — сказано в документации к закупке. В техническом задании уточняется, что за эту сумму подрядчик должен демонтировать старую сантехнику и установить 10 унитазов, 12 писсуаров, 4 раковины. Также нужно будет сделать ремонт стен и потолка, поменять входные двери и перегородки. Все работы должны быть завершены до 31 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский институт ФСИН начал поиски подрядчика для ремонта туалета. Работы оценивают в 1,1 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок. «Открыта подача заявок на электронный аукцион. Объект закупки: Капитальный ремонт санузла на первом этаже в здании учебного корпуса. Заказчик: Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний. Начальная цена — 1,1 млн рублей», — сказано в документации к закупке. В техническом задании уточняется, что за эту сумму подрядчик должен демонтировать старую сантехнику и установить 10 унитазов, 12 писсуаров, 4 раковины. Также нужно будет сделать ремонт стен и потолка, поменять входные двери и перегородки. Все работы должны быть завершены до 31 мая 2024 года.