25 марта 2024

Челябинка пожаловалась на платную доставку Wildberries. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка впервые столкнулась с необходимостью оплатить доставку Wildberries Фото:

Жительница Челябинска пожаловалась на платную доставку товаров в пункт выдачи Wildberries. Согласно скриншоту, который читательница направила URA.RU, оплата доставки составила 200 рублей.

«Планировала сделать заказ 25 марта. Когда перешла к оформлению, сервис запросил оплатить доставку до пункта выдачи. И это притом, что в корзину добавлен только один товар», — сообщила читательница URA.RU.

Сервис предложил оформить заказ на другой адрес. Платную доставку объяснили тем, что пункт выдачи «сильно перегружен». URA.RU направило запрос в ООО «Вайлдберриз» с просьбой разъяснить критерии заказа, при которых необходимо оплатить доставку. Ответ будет опубликован после получения.

Маркетплейс установил оплату за доставку в ПВЗ в размере 200 рублей
Маркетплейс установил оплату за доставку в ПВЗ в размере 200 рублей

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Жительница Челябинска пожаловалась на платную доставку товаров в пункт выдачи Wildberries. Согласно скриншоту, который читательница направила URA.RU, оплата доставки составила 200 рублей. «Планировала сделать заказ 25 марта. Когда перешла к оформлению, сервис запросил оплатить доставку до пункта выдачи. И это притом, что в корзину добавлен только один товар», — сообщила читательница URA.RU. Сервис предложил оформить заказ на другой адрес. Платную доставку объяснили тем, что пункт выдачи «сильно перегружен». URA.RU направило запрос в ООО «Вайлдберриз» с просьбой разъяснить критерии заказа, при которых необходимо оплатить доставку. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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