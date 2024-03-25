Жительница Челябинска пожаловалась на платную доставку товаров в пункт выдачи Wildberries. Согласно скриншоту, который читательница направила URA.RU, оплата доставки составила 200 рублей.
«Планировала сделать заказ 25 марта. Когда перешла к оформлению, сервис запросил оплатить доставку до пункта выдачи. И это притом, что в корзину добавлен только один товар», — сообщила читательница URA.RU.
Сервис предложил оформить заказ на другой адрес. Платную доставку объяснили тем, что пункт выдачи «сильно перегружен». URA.RU направило запрос в ООО «Вайлдберриз» с просьбой разъяснить критерии заказа, при которых необходимо оплатить доставку. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.