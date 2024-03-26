Горнолыжный курорт под Миассом инвестирует в развитие 16 миллиардов

Миасский горнолыжный курорт вложит в развитие 16 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) инвестирует в развитие 16 млрд рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе курорта, перспективы оценил Центр интернет-исследований из Екатеринбурга, составивший рейтинг развивающихся горнолыжных курортов РФ.

«Общий объем инвестиций за два года составит более 16 млрд рублей. Идет строительство гостиниц, двенадцати быстровозводимых мини-отелей. При том, что 21 мини-отель ввели в эксплуатацию в январе», — заявили URA.RU в «Солнечной долине».

На курорте добавили, что также планируют построить шестиместную кресельную дорогу и школу, совмещенную с детским садом. Программа рассчитана на 2023 и 2024 годы. Широкий спектр показателей стал предметом изучения в центре Екатеринбурга. Разместив миасский курорт на втором месте, компания проанализировала не только объем вложений и их источники, но и рост посещаемости, удовлетворенности клиентов. Первое место занял курорт «Шерегеш» (Кемеровская область), на третьей ступени — «Архыз» (Карачаево-Черкессия).

По итогам 2023 года курорт стал лауреатом премии правительства РФ «Лыжи мечты». Премию владельцу Олегу Сиротину 15 февраля вручил заместитель председателя кабинета министров Дмитрий Чернышенко.