Вице-премьер РФ вручил премию владельцу горнолыжного курорта из Миасса. Фото

15 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко вручил премию за проект по работе с особыми детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 15 февраля вручил в Москве премию владельцу горнолыжного курорта «Солнечная долина Олегу Сиротину из Миасса (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе курорта, награждение состоялось в здании кабинета министров. «Дмитрий Чернышенко вручил премию в области туризма председателю совета директоров курорта „Солнечная долина“ Олегу Сиротину. Церемония прошла в зале наград здания правительства», — рассказали URA.RU в «Солнечной долине». О награде стало известно в январе. Сиротин стал лауреатом премии за проект «Лыжи мечты» по итогам 2023 года. Программа реализуется на курорте уже десятый год подряд. «Солнечная долина» первой приняла эстафету после запуска проекта в Москве. За это время было проведено более 10 тысяч занятий, которые посетили более 800 детей и их семей. В рамках реабилитации дети осваивают горнолыжный спорт, что позволяет им укрепить здоровье и быстрее социализироваться. Инструкторы проекта прошли специальную подготовку по особой методике программы «Лыжи мечты» и работают на запатентованном оборудовании. Проект предназначен для детей от трех лет с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья. В сезоне 2022—2023 годов курорт стал первым по количеству проведенных занятий для людей с особенностями здоровья. В текущем сезоне центр впервые принял Кубок России по спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В работе, отметил Сиротин, поддержку оказывает губернатор Алексей Текслер. Глава совета директоров «Солнечной долины» в своем выступлении в правительстве поблагодарил правительству России и лично Чернышенко за высокую оценку работы команды. Дмитрий Чернышенко вручил премию Олегу Сиротину в зале наград дома правительства в Москве Фото: пресс-служба курорта «Солнечная долина» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 15 февраля вручил в Москве премию владельцу горнолыжного курорта «Солнечная долина Олегу Сиротину из Миасса (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе курорта, награждение состоялось в здании кабинета министров. «Дмитрий Чернышенко вручил премию в области туризма председателю совета директоров курорта „Солнечная долина“ Олегу Сиротину. Церемония прошла в зале наград здания правительства», — рассказали URA.RU в «Солнечной долине». О награде стало известно в январе. Сиротин стал лауреатом премии за проект «Лыжи мечты» по итогам 2023 года. Программа реализуется на курорте уже десятый год подряд. «Солнечная долина» первой приняла эстафету после запуска проекта в Москве. За это время было проведено более 10 тысяч занятий, которые посетили более 800 детей и их семей. В рамках реабилитации дети осваивают горнолыжный спорт, что позволяет им укрепить здоровье и быстрее социализироваться. Инструкторы проекта прошли специальную подготовку по особой методике программы «Лыжи мечты» и работают на запатентованном оборудовании. Проект предназначен для детей от трех лет с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья. В сезоне 2022—2023 годов курорт стал первым по количеству проведенных занятий для людей с особенностями здоровья. В текущем сезоне центр впервые принял Кубок России по спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В работе, отметил Сиротин, поддержку оказывает губернатор Алексей Текслер. Глава совета директоров «Солнечной долины» в своем выступлении в правительстве поблагодарил правительству России и лично Чернышенко за высокую оценку работы команды.