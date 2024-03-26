Власти Нижневартовска отчитались о строительстве крупнейшего центра боевых искусств

В Нижневартовске увеличат число рабочих на строительстве центра боевых искусств

26 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

На строительстве планируют увеличить число рабочих (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на строительстве центра боевых искусств, который станет крупнейшим подобным объектом в городе, планируют увеличить число работников. В горадминистрации рассказали URA.RU, что дополнительных строителей привлекут для работы над внутренней частью здания. «Застройщик должен увеличить количество людей на объекте. Это необходимо для работы над внутренней частью здания, в том числе, над отделкой помещений, работой с электрикой», — сообщили агентству в управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и облицовывают здание. По словам властей, на объекте есть отставание от графика. Наверстать время рассчитывают, когда потеплеет. «Объект обеспечен финансированием, проблем быть не должно. В декабре 2024 года его должны завершить», — уточняют в мэрии. В новом центре спортсмены смогут заниматься сразу несколькими направлениями единоборств. Среди них тхэквондо, бокс, спортивная борьба и киокусинкай. Ранее URA.RU рассказывало, что сроки сдачи центра боевых искусств в Нижневартовске решили сдвинуть с сентября 2024 года на декабрь. Окружные власти также требовали ускорить строительство спортивного объекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) на строительстве центра боевых искусств, который станет крупнейшим подобным объектом в городе, планируют увеличить число работников. В горадминистрации рассказали URA.RU, что дополнительных строителей привлекут для работы над внутренней частью здания. «Застройщик должен увеличить количество людей на объекте. Это необходимо для работы над внутренней частью здания, в том числе, над отделкой помещений, работой с электрикой», — сообщили агентству в управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и облицовывают здание. По словам властей, на объекте есть отставание от графика. Наверстать время рассчитывают, когда потеплеет. «Объект обеспечен финансированием, проблем быть не должно. В декабре 2024 года его должны завершить», — уточняют в мэрии. В новом центре спортсмены смогут заниматься сразу несколькими направлениями единоборств. Среди них тхэквондо, бокс, спортивная борьба и киокусинкай. Ранее URA.RU рассказывало, что сроки сдачи центра боевых искусств в Нижневартовске решили сдвинуть с сентября 2024 года на декабрь. Окружные власти также требовали ускорить строительство спортивного объекта.