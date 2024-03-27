Дизайнер интерьера назвала причины беспокойного сна

Дизайнер Боркан: плохой сон появляется из-за неправильно расположенной кровати
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Лучший вариант расположения кровати — в «закутке» Фото:

Одна из причин беспокойного сна — расположение кровати напротив входа в комнату таким образом, что она заметна от двери. Об этом заявила эксперт по организации пространства, основатель компании «Атмосфера благополучия» Анастасия Боркан.

«Нельзя располагать кровать напротив входа в комнату так, чтобы она была заметна от двери. В таком месте человек не чувствует себя в безопасности, и его сон может быть беспокойным», — сказала Боркан радио Sputnik.

Она подчеркнула, что кровать также не стоит ставить головой к окну, будет лучше, если она направлена к стене. Самый хороший вариант, если спальное место стоит в «закутке», где стена есть и со стороны головы, и со стороны ног. По ее словам, ящики над кроватью также могут негативно влиять на сон.

Важнейшими причинами беспокойного сна являются гормональные сбои и стресс, заявил врач-невролог Ринат Гимранов. Также он может быть связан с недостатком кислорода из-за сужения бронхов во время фазы быстрого сна, передает телеканал 360.

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Одна из причин беспокойного сна — расположение кровати напротив входа в комнату таким образом, что она заметна от двери. Об этом заявила эксперт по организации пространства, основатель компании «Атмосфера благополучия» Анастасия Боркан. «Нельзя располагать кровать напротив входа в комнату так, чтобы она была заметна от двери. В таком месте человек не чувствует себя в безопасности, и его сон может быть беспокойным», — сказала Боркан радио Sputnik. Она подчеркнула, что кровать также не стоит ставить головой к окну, будет лучше, если она направлена к стене. Самый хороший вариант, если спальное место стоит в «закутке», где стена есть и со стороны головы, и со стороны ног. По ее словам, ящики над кроватью также могут негативно влиять на сон. Важнейшими причинами беспокойного сна являются гормональные сбои и стресс, заявил врач-невролог Ринат Гимранов. Также он может быть связан с недостатком кислорода из-за сужения бронхов во время фазы быстрого сна, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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