Дизайнер интерьера назвала причины беспокойного сна

Одна из причин беспокойного сна — расположение кровати напротив входа в комнату таким образом, что она заметна от двери. Об этом заявила эксперт по организации пространства, основатель компании «Атмосфера благополучия» Анастасия Боркан.
«Нельзя располагать кровать напротив входа в комнату так, чтобы она была заметна от двери. В таком месте человек не чувствует себя в безопасности, и его сон может быть беспокойным», — сказала Боркан
Она подчеркнула, что кровать также не стоит ставить головой к окну, будет лучше, если она направлена к стене. Самый хороший вариант, если спальное место стоит в «закутке», где стена есть и со стороны головы, и со стороны ног. По ее словам, ящики над кроватью также могут негативно влиять на сон.
Важнейшими причинами беспокойного сна являются гормональные сбои и стресс, заявил врач-невролог Ринат Гимранов. Также он может быть связан с недостатком кислорода из-за сужения бронхов во время фазы быстрого сна, передает телеканал 360.
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