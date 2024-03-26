В Магнитогорске американец получил российский паспорт. Фото

27 марта 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Бывший американец поблагодарил полицию за исполнение мечты получить российское гражданство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший гражданин США Брэндон Тейлор получил в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, российский паспорт. За видом на жительство мужчина обратился еще три года назад, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску вручили паспорт Российской Федерации бывшему гражданину США. Мужчина поблагодарил полицейских за исполнение его давней мечты», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Американец начал общаться с жительницей Магнитогорска, а в 2014 году зарегистрировал с нею брак, позже родился ребенок. Он пишет книги для детей и намерен продолжать радовать подрастающее поколение своим творчеством. В ведомстве рассказали, что за видом на жительство американец обратился еще в 2021 году, а в феврале 2024 — по вопросу получения гражданства России. В марте Тэйлор принял присягу. Мужчина признался, что мечтал стать россиянином Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший гражданин США Брэндон Тейлор получил в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, российский паспорт. За видом на жительство мужчина обратился еще три года назад, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску вручили паспорт Российской Федерации бывшему гражданину США. Мужчина поблагодарил полицейских за исполнение его давней мечты», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Американец начал общаться с жительницей Магнитогорска, а в 2014 году зарегистрировал с нею брак, позже родился ребенок. Он пишет книги для детей и намерен продолжать радовать подрастающее поколение своим творчеством. В ведомстве рассказали, что за видом на жительство американец обратился еще в 2021 году, а в феврале 2024 — по вопросу получения гражданства России. В марте Тэйлор принял присягу.