26 марта 2024

Пермский суд за полтора миллиона рублей обновит гардероб своих сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Для пошива судейского обмундирования необходимо взять индивидуальные мерки
Для пошива судейского обмундирования необходимо взять индивидуальные мерки Фото:

Арбитражный суд Пермского края объявил конкурс на поставку служебного обмундирования для своих сотрудников. Подрядчика ищут через открытые электронные торги с начальной и максимальной ценой более 1,5 млн рублей.

«Наименование объекта закупки — поставка служебного обмундирования для судей Арбитражного суда Пермского края. Кители и брюки мужские в количестве 8 штук, кители и юбки женские в количестве 39 штук, а также рубашки и галстуки. Начальная и максимальная цена контракта – 1,52 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что подрядчик обязан согласовать с заказчиком образцы тканей. Также победитель торгов должен снять индивидуальные мерки, отправив для этого своих специалистов в Арбитражный суд Пермского края в течение пяти дней после заключения контракта.

Ранее URA.RU рассказывало, что краевое управление судебного департамента объявило торги на поставку мантий для судей районных и городских судов Перми и Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей.

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Арбитражный суд Пермского края объявил конкурс на поставку служебного обмундирования для своих сотрудников. Подрядчика ищут через открытые электронные торги с начальной и максимальной ценой более 1,5 млн рублей. «Наименование объекта закупки — поставка служебного обмундирования для судей Арбитражного суда Пермского края. Кители и брюки мужские в количестве 8 штук, кители и юбки женские в количестве 39 штук, а также рубашки и галстуки. Начальная и максимальная цена контракта – 1,52 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что подрядчик обязан согласовать с заказчиком образцы тканей. Также победитель торгов должен снять индивидуальные мерки, отправив для этого своих специалистов в Арбитражный суд Пермского края в течение пяти дней после заключения контракта. Ранее URA.RU рассказывало, что краевое управление судебного департамента объявило торги на поставку мантий для судей районных и городских судов Перми и Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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