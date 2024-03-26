Пермский суд за полтора миллиона рублей обновит гардероб своих сотрудников

Арбитражный суд Пермского края объявил конкурс на поставку служебного обмундирования для своих сотрудников. Подрядчика ищут через открытые электронные торги с начальной и максимальной ценой более 1,5 млн рублей.
«Наименование объекта закупки — поставка служебного обмундирования для судей Арбитражного суда Пермского края. Кители и брюки мужские в количестве 8 штук, кители и юбки женские в количестве 39 штук, а также рубашки и галстуки. Начальная и максимальная цена контракта – 1,52 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
В документе уточняется, что подрядчик обязан согласовать с заказчиком образцы тканей. Также победитель торгов должен снять индивидуальные мерки, отправив для этого своих специалистов в Арбитражный суд Пермского края в течение пяти дней после заключения контракта.
Ранее URA.RU рассказывало, что краевое управление судебного департамента объявило торги на поставку мантий для судей районных и городских судов Перми и Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.