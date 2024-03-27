В Магнитогорске построят новый завод

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, производственный корпус
Построить завод по производству сжиженного газа планируется к 2027 году Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на левом берегу реки Урал в районе улицы Электросети построят второй завод по производству сжиженного газа. Планы по строительству обсудили на заседании гордумы в марте.

«Долго смотрели, определяли место под строительство завода по производству сжиженного газа. Нашли в левобережной части города, в районе улицы Электросети. Производительность — три тонны жидкого топлива в час», — сообщил заместитель комиссии по городскому хозяйству, строительству и экологии Евгений Плотников.

Инициатором проекта является дочерняя организация компании «Новатэк-Челябинск». Полностью реализовать проект по строительству завода планируется к 2027 году.

В 2020 году в Магнитогорске запустили завод по производству сжиженного природного газа. Мощность завода составляет 40 тысяч тонн в год, кв час — 5 тысяч кг. Газ будет использоваться в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта Челябинской области и соседних регионов. Владелец завода Леонид Михельсон входит в первую тройку богатейших людей России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 17,1 млрд долларов.

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В Магнитогорске Челябинской области на левом берегу реки Урал в районе улицы Электросети построят второй завод по производству сжиженного газа. Планы по строительству обсудили на заседании гордумы в марте. «Долго смотрели, определяли место под строительство завода по производству сжиженного газа. Нашли в левобережной части города, в районе улицы Электросети. Производительность — три тонны жидкого топлива в час», — сообщил заместитель комиссии по городскому хозяйству, строительству и экологии Евгений Плотников. Инициатором проекта является дочерняя организация компании «Новатэк-Челябинск». Полностью реализовать проект по строительству завода планируется к 2027 году. В 2020 году в Магнитогорске запустили завод по производству сжиженного природного газа. Мощность завода составляет 40 тысяч тонн в год, кв час — 5 тысяч кг. Газ будет использоваться в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта Челябинской области и соседних регионов. Владелец завода Леонид Михельсон входит в первую тройку богатейших людей России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 17,1 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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