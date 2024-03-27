Как будет выглядеть элитный ЖК на территории бывшего вуза в Магнитогорске. Фото

Бывшее общежитие для студентов МаГУ в Магнитогорске переделают под высотку
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Район Академический. Екатеринбург, кран, новостройки, строительство, стройка
Бывшее студенческое общежитие МаГУ в Магнитогорске переделают под многоквартирный жилой дом Фото:

Бывшее студенческое общежитие МаГУ в Магнитогорске переделают под многоквартирный жилой дом. В соцсетях появились фото будущего элитного ЖК, а также информация о том, что фасад здания останется прежним.

«Одно из общежитий бывшего МаГУ реконструируют под жилой дом. Появились визуализации здания с прилегающей территорией. Общий облик здания останется без изменений», — сообщили в соцсетях в «Контакте» в группе «Магнитогорск. Архитектура и урбанистика».

Как сообщается в соцсетях, после реконструкции в многоквартирном доме будет 118 квартир разной площади. Фасад здания будет утеплен и закрыт кассетами двух цветов, по аналогии с реконструированным общежитием и в соответствии с оригинальной задумкой. Наружные эвакуационные незадымляемые лестницы будут сделаны с застекленными лоджиями.

Комплекс зданий общежития бывшего МаГУ приобрел магнитогорский бизнесмен Олег Лакницкий. Предприниматель выкупил все девять зданий с земельным участком.

О том, что на месте бывшего вуза построят элитный ЖК, стало известно еще июне 2023 года. Как рассказал застройщик и собственник кампании Олег Лакницкий, на месте бывшего вуза планируется возвести жилой квартал, имеющий очень хорошее расположение. Будет построено несколько многоэтажных секций. Кроме того, у нового жилого комплекса будет закрытая территория.

Бывшее студенческое общежитие МаГУ в Магнитогорске переделают под многоквартирный жилой дом
Бывшее студенческое общежитие МаГУ в Магнитогорске переделают под многоквартирный жилой дом
Фото:

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Бывшее студенческое общежитие МаГУ в Магнитогорске переделают под многоквартирный жилой дом. В соцсетях появились фото будущего элитного ЖК, а также информация о том, что фасад здания останется прежним. «Одно из общежитий бывшего МаГУ реконструируют под жилой дом. Появились визуализации здания с прилегающей территорией. Общий облик здания останется без изменений», — сообщили в соцсетях в «Контакте» в группе «Магнитогорск. Архитектура и урбанистика». Как сообщается в соцсетях, после реконструкции в многоквартирном доме будет 118 квартир разной площади. Фасад здания будет утеплен и закрыт кассетами двух цветов, по аналогии с реконструированным общежитием и в соответствии с оригинальной задумкой. Наружные эвакуационные незадымляемые лестницы будут сделаны с застекленными лоджиями. Комплекс зданий общежития бывшего МаГУ приобрел магнитогорский бизнесмен Олег Лакницкий. Предприниматель выкупил все девять зданий с земельным участком. О том, что на месте бывшего вуза построят элитный ЖК, стало известно еще июне 2023 года. Как рассказал застройщик и собственник кампании Олег Лакницкий, на месте бывшего вуза планируется возвести жилой квартал, имеющий очень хорошее расположение. Будет построено несколько многоэтажных секций. Кроме того, у нового жилого комплекса будет закрытая территория.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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