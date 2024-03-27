Путин присвоил почетное звание 29-й бригаде РХБЗ из Екатеринбурга

27 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Указ подписан 27 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил 29-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящейся в Екатеринбурге, почетное наименование «гвардейской». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова присвоено почетное наименование „гвардейская“» — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 27 марта. Особый статус войску присвоен за массовый героизм и отвагу. «Стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю», — отмечается в указе. В декабре 2023 года Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из свердловского поселка Малышева звание Героя России. Военнослужащий участвовал в освобождении Авдеевки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил 29-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящейся в Екатеринбурге, почетное наименование «гвардейской». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова присвоено почетное наименование „гвардейская“» — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 27 марта. Особый статус войску присвоен за массовый героизм и отвагу. «Стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю», — отмечается в указе. В декабре 2023 года Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из свердловского поселка Малышева звание Героя России. Военнослужащий участвовал в освобождении Авдеевки.