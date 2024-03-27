Путин присвоил почетное звание 29-й бригаде РХБЗ из Екатеринбурга

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Указ подписан 27 марта Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил 29-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящейся в Екатеринбурге, почетное наименование «гвардейской». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова присвоено почетное наименование „гвардейская“» — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 27 марта.

Особый статус войску присвоен за массовый героизм и отвагу. «Стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю», — отмечается в указе.

В декабре 2023 года Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из свердловского поселка Малышева звание Героя России. Военнослужащий участвовал в освобождении Авдеевки.

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Президент России Владимир Путин присвоил 29-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящейся в Екатеринбурге, почетное наименование «гвардейской». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова присвоено почетное наименование „гвардейская“» — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 27 марта. Особый статус войску присвоен за массовый героизм и отвагу. «Стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю», — отмечается в указе. В декабре 2023 года Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из свердловского поселка Малышева звание Героя России. Военнослужащий участвовал в освобождении Авдеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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