Путин присвоил почетное звание 29-й бригаде РХБЗ из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин присвоил 29-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящейся в Екатеринбурге, почетное наименование «гвардейской». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова присвоено почетное наименование „гвардейская“» — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 27 марта.
Особый статус войску присвоен за массовый героизм и отвагу. «Стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю», — отмечается в указе.
В декабре 2023 года Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из свердловского поселка Малышева звание Героя России. Военнослужащий участвовал в освобождении Авдеевки.
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