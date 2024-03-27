Актриса Татьяна Васильева отменила творческую встречу с челябинцами

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На своем вечере Васильева собиралась спеть для челябинцев Фото:

Актриса Татьяна Васильева отменила творческую встречу с поклонниками в Челябинске. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Творческая встреча „Татьянин вечер“ с актрисой Татьяной Васильевой отменяется. Мероприятие должно было состояться в Челябинске в ДК „Железнодорожников“ 28 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

О причинах отмены мероприятия не сообщается. Отмечается, что Васильева в театральном Челябинске — гость нередкий. Анонсы многочисленных спектаклей с ее участием мелькают на афишах с завидной регулярностью. Актриса в ходе вечера планировала поделиться с челябинцами самыми сокровенными историями и курьезными случаями со съемочных площадок и театральных подмостков.

Ранее в Челябинске отменили концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина, запланированный на 9 апреля. Его выступление перенесли на 4 марта 2025 года. Директор зрелищных касс Илья Белов сообщил URA.RU, что возможной причиной переноса могли стать последствия теракта в «Крокус сити холле». Часть организаторов принимают решения о переносе концертов из-за трагедии и опасений зрителей.

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Актриса Татьяна Васильева отменила творческую встречу с поклонниками в Челябинске. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Творческая встреча „Татьянин вечер“ с актрисой Татьяной Васильевой отменяется. Мероприятие должно было состояться в Челябинске в ДК „Железнодорожников“ 28 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. О причинах отмены мероприятия не сообщается. Отмечается, что Васильева в театральном Челябинске — гость нередкий. Анонсы многочисленных спектаклей с ее участием мелькают на афишах с завидной регулярностью. Актриса в ходе вечера планировала поделиться с челябинцами самыми сокровенными историями и курьезными случаями со съемочных площадок и театральных подмостков. Ранее в Челябинске отменили концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина, запланированный на 9 апреля. Его выступление перенесли на 4 марта 2025 года. Директор зрелищных касс Илья Белов сообщил URA.RU, что возможной причиной переноса могли стать последствия теракта в «Крокус сити холле». Часть организаторов принимают решения о переносе концертов из-за трагедии и опасений зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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