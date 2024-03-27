На Пермском тракте ямы парализовали движение авто

28 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

На данном участке дороги организовано реверсивное движение (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На Пермском тракте в направлении к Екатеринбургу образовалась огромная пробка из-за ям. Водители не сдвигаются с места порядка часа, рассказал URA.RU читатель агентства. «На трассе М-12 в сторону Екатеринбурга встали в пробку, из которой не могли выбраться около часа. На дороге идет ремонт. Всю дорогу поток ехал максимум со скоростью 20-30 километров в час», — сказал собеседник агентства. В настоящее время организовано реверсивное движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралуправтодора». Там сообщили, что пробка образовалась из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта. «Подрядчики, выполняющие строительно-монтажные работы, ранее уже неоднократно устраняли возникающие деформации. Сейчас работы ведут на временном пандусе», — отметили в компании. По словам представителя организации, это продлится до тех пор, пока Асфальтобетонный завод не начнет выпускать горячие смеси. Примерный срок — середина апреля. Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году, после того, как президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства открыл второй участок дороги от Перми до Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском тракте в направлении к Екатеринбургу образовалась огромная пробка из-за ям. Водители не сдвигаются с места порядка часа, рассказал URA.RU читатель агентства. «На трассе М-12 в сторону Екатеринбурга встали в пробку, из которой не могли выбраться около часа. На дороге идет ремонт. Всю дорогу поток ехал максимум со скоростью 20-30 километров в час», — сказал собеседник агентства. В настоящее время организовано реверсивное движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралуправтодора». Там сообщили, что пробка образовалась из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта. «Подрядчики, выполняющие строительно-монтажные работы, ранее уже неоднократно устраняли возникающие деформации. Сейчас работы ведут на временном пандусе», — отметили в компании. По словам представителя организации, это продлится до тех пор, пока Асфальтобетонный завод не начнет выпускать горячие смеси. Примерный срок — середина апреля. Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году, после того, как президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства открыл второй участок дороги от Перми до Екатеринбурга.