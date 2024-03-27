27 марта 2024

На Пермском тракте ямы парализовали движение авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, пермский тракт, трасса, дорога, дорожные работы, дорожные работники, трасса р-242
На данном участке дороги организовано реверсивное движение (архивное фото) Фото:

На Пермском тракте в направлении к Екатеринбургу образовалась огромная пробка из-за ям. Водители не сдвигаются с места порядка часа, рассказал URA.RU читатель агентства.

«На трассе М-12 в сторону Екатеринбурга встали в пробку, из которой не могли выбраться около часа. На дороге идет ремонт. Всю дорогу поток ехал максимум со скоростью 20-30 километров в час», — сказал собеседник агентства. В настоящее время организовано реверсивное движение.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралуправтодора». Там сообщили, что пробка образовалась из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта. «Подрядчики, выполняющие строительно-монтажные работы, ранее уже неоднократно устраняли возникающие деформации. Сейчас работы ведут на временном пандусе», — отметили в компании.

По словам представителя организации, это продлится до тех пор, пока Асфальтобетонный завод не начнет выпускать горячие смеси. Примерный срок — середина апреля.

Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году, после того, как президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства открыл второй участок дороги от Перми до Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Пермском тракте в направлении к Екатеринбургу образовалась огромная пробка из-за ям. Водители не сдвигаются с места порядка часа, рассказал URA.RU читатель агентства. «На трассе М-12 в сторону Екатеринбурга встали в пробку, из которой не могли выбраться около часа. На дороге идет ремонт. Всю дорогу поток ехал максимум со скоростью 20-30 километров в час», — сказал собеседник агентства. В настоящее время организовано реверсивное движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралуправтодора». Там сообщили, что пробка образовалась из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта. «Подрядчики, выполняющие строительно-монтажные работы, ранее уже неоднократно устраняли возникающие деформации. Сейчас работы ведут на временном пандусе», — отметили в компании. По словам представителя организации, это продлится до тех пор, пока Асфальтобетонный завод не начнет выпускать горячие смеси. Примерный срок — середина апреля. Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году, после того, как президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства открыл второй участок дороги от Перми до Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...