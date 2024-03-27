27 марта 2024

В Перми кондитеры начали выпекать плоские круассаны из трендов в соцсетях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Завтраки в заведениях Екатерибурга, булочка, мучное, круасан, еда
Плоский круассан по вкусу не отличается от классического Фото:

Пермские кофейни подхватили тренд на выпечку плоских круассанов. Такие изделия часто можно увидеть на фотографиях и видео у блогеров в социальных сетях. Одной из первых идею решила реализовать создатель пермской школы кондитеров «Фелиция» и владелица одноименного кафе Розалия Галимзянова.

«Плоские круассаны по вкусу такие же как те, которые выпекаются классическим способом. Но есть отличия. Во-первых, они хрустят. Во-вторых, у них появляется вкус шоколада за счет того, что мы добавляем в них какао. В-третьих, это тренд. Молодежи нравится процесс потребления плоских круассанов», — рассказала Розалия Галимзянова корреспонденту агентства URA.RU.

Она добавила, что плоские круассаны делаются без начинок, но сверху поливаются шоколадом. В ассортименте кафе «Фелиция» они пока не появились, но их планируют начать продавать в ближайшее время. Также плоские круассаны можно будет попробовать в других пермских кофейнях. В кондитерской «5.20» их планируют запустить в продажу в мае. «Летом на набережной будем гулять с айс латте и плоским круассаном», — написала основатель сладкой студии «5.20» Мария Пономарева в своих социальных сетях.

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Пермские кофейни подхватили тренд на выпечку плоских круассанов. Такие изделия часто можно увидеть на фотографиях и видео у блогеров в социальных сетях. Одной из первых идею решила реализовать создатель пермской школы кондитеров «Фелиция» и владелица одноименного кафе Розалия Галимзянова. «Плоские круассаны по вкусу такие же как те, которые выпекаются классическим способом. Но есть отличия. Во-первых, они хрустят. Во-вторых, у них появляется вкус шоколада за счет того, что мы добавляем в них какао. В-третьих, это тренд. Молодежи нравится процесс потребления плоских круассанов», — рассказала Розалия Галимзянова корреспонденту агентства URA.RU. Она добавила, что плоские круассаны делаются без начинок, но сверху поливаются шоколадом. В ассортименте кафе «Фелиция» они пока не появились, но их планируют начать продавать в ближайшее время. Также плоские круассаны можно будет попробовать в других пермских кофейнях. В кондитерской «5.20» их планируют запустить в продажу в мае. «Летом на набережной будем гулять с айс латте и плоским круассаном», — написала основатель сладкой студии «5.20» Мария Пономарева в своих социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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