В Перми кондитеры начали выпекать плоские круассаны из трендов в соцсетях. Видео

28 марта 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Плоский круассан по вкусу не отличается от классического Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские кофейни подхватили тренд на выпечку плоских круассанов. Такие изделия часто можно увидеть на фотографиях и видео у блогеров в социальных сетях. Одной из первых идею решила реализовать создатель пермской школы кондитеров «Фелиция» и владелица одноименного кафе Розалия Галимзянова. «Плоские круассаны по вкусу такие же как те, которые выпекаются классическим способом. Но есть отличия. Во-первых, они хрустят. Во-вторых, у них появляется вкус шоколада за счет того, что мы добавляем в них какао. В-третьих, это тренд. Молодежи нравится процесс потребления плоских круассанов», — рассказала Розалия Галимзянова корреспонденту агентства URA.RU. Она добавила, что плоские круассаны делаются без начинок, но сверху поливаются шоколадом. В ассортименте кафе «Фелиция» они пока не появились, но их планируют начать продавать в ближайшее время. Также плоские круассаны можно будет попробовать в других пермских кофейнях. В кондитерской «5.20» их планируют запустить в продажу в мае. «Летом на набережной будем гулять с айс латте и плоским круассаном», — написала основатель сладкой студии «5.20» Мария Пономарева в своих социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские кофейни подхватили тренд на выпечку плоских круассанов. Такие изделия часто можно увидеть на фотографиях и видео у блогеров в социальных сетях. Одной из первых идею решила реализовать создатель пермской школы кондитеров «Фелиция» и владелица одноименного кафе Розалия Галимзянова. «Плоские круассаны по вкусу такие же как те, которые выпекаются классическим способом. Но есть отличия. Во-первых, они хрустят. Во-вторых, у них появляется вкус шоколада за счет того, что мы добавляем в них какао. В-третьих, это тренд. Молодежи нравится процесс потребления плоских круассанов», — рассказала Розалия Галимзянова корреспонденту агентства URA.RU. Она добавила, что плоские круассаны делаются без начинок, но сверху поливаются шоколадом. В ассортименте кафе «Фелиция» они пока не появились, но их планируют начать продавать в ближайшее время. Также плоские круассаны можно будет попробовать в других пермских кофейнях. В кондитерской «5.20» их планируют запустить в продажу в мае. «Летом на набережной будем гулять с айс латте и плоским круассаном», — написала основатель сладкой студии «5.20» Мария Пономарева в своих социальных сетях.