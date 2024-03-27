Полиция ХМАО озвучила итоги крупной облавы на мигрантов

В ХМАО полиция во время рейда обнаружила 76 мигрантов, которые незаконно жили в России. Силовики проверили в югорских городах около 2,5 тысячи инфраструктурных объектов и мест проживания.
«Установлено 76 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. На территории Нягани задержан иностранный гражданин, уклонившийся от исполнения наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры».
Правоохранители возбудили 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции. А почти 40 иностранцам запретили въезд в страну. «Два нелегала совершили незаконное пересечение государственной границы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в пограничную службу ФСБ России для принятия процессуального решения», — добавляют в полиции.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Тогда силовики доставили в отдел по вопросам миграции около 50 человек.
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