Полиция ХМАО озвучила итоги крупной облавы на мигрантов

В ХМАО полиция обнаружила более 70 незаконных мигрантов

28 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Югорские силовики провели масштабный рейд против незаконной миграции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО полиция во время рейда обнаружила 76 мигрантов, которые незаконно жили в России. Силовики проверили в югорских городах около 2,5 тысячи инфраструктурных объектов и мест проживания. «Установлено 76 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. На территории Нягани задержан иностранный гражданин, уклонившийся от исполнения наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Правоохранители возбудили 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции. А почти 40 иностранцам запретили въезд в страну. «Два нелегала совершили незаконное пересечение государственной границы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в пограничную службу ФСБ России для принятия процессуального решения», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Тогда силовики доставили в отдел по вопросам миграции около 50 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО полиция во время рейда обнаружила 76 мигрантов, которые незаконно жили в России. Силовики проверили в югорских городах около 2,5 тысячи инфраструктурных объектов и мест проживания. «Установлено 76 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. На территории Нягани задержан иностранный гражданин, уклонившийся от исполнения наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Правоохранители возбудили 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции. А почти 40 иностранцам запретили въезд в страну. «Два нелегала совершили незаконное пересечение государственной границы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в пограничную службу ФСБ России для принятия процессуального решения», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Тогда силовики доставили в отдел по вопросам миграции около 50 человек.