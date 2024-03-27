27 марта 2024

Полиция ХМАО озвучила итоги крупной облавы на мигрантов

В ХМАО полиция обнаружила более 70 незаконных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты, топ
Югорские силовики провели масштабный рейд против незаконной миграции Фото:

В ХМАО полиция во время рейда обнаружила 76 мигрантов, которые незаконно жили в России. Силовики проверили в югорских городах около 2,5 тысячи инфраструктурных объектов и мест проживания.

«Установлено 76 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. На территории Нягани задержан иностранный гражданин, уклонившийся от исполнения наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры».

Правоохранители возбудили 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции. А почти 40 иностранцам запретили въезд в страну. «Два нелегала совершили незаконное пересечение государственной границы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в пограничную службу ФСБ России для принятия процессуального решения», — добавляют в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Тогда силовики доставили в отдел по вопросам миграции около 50 человек.

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В ХМАО полиция во время рейда обнаружила 76 мигрантов, которые незаконно жили в России. Силовики проверили в югорских городах около 2,5 тысячи инфраструктурных объектов и мест проживания. «Установлено 76 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. На территории Нягани задержан иностранный гражданин, уклонившийся от исполнения наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Правоохранители возбудили 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции. А почти 40 иностранцам запретили въезд в страну. «Два нелегала совершили незаконное пересечение государственной границы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в пограничную службу ФСБ России для принятия процессуального решения», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Тогда силовики доставили в отдел по вопросам миграции около 50 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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