В Нижневартовске (ХМАО) возник пожар в ангаре со стройматериалами. Пожарные ликвидировали горение, но до сих пор контролируют объект, исключая повторное возгорание.
«Пожар произошел в ангаре в Нижневартовске. В нем находился строительный мусор, стройматериалы и оборудование. Площадь горения составила примерно 950 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 25 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение, сейчас поливают, чтобы не было возможности повторного возгорания», — сообщили URA.RU в МЧС по ХМАО.
Внутри ангара людей не было, пострадавших в пожаре нет. На месте работает дознаватель, устанавливает владельца склада и причины пожара. По информации, полученной URA.RU от местных жителей, ангар принадлежит одной из строительных компаний, которая возводила здания в Европейском квартале микрорайона 5П Нижневартовска. Строение находится на пустыре: рядом со складом жилых домов нет.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся газгольдер рядом с АЗС. Пожарные сутки контролировали горение газа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!