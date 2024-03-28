28 марта 2024

В ХМАО загорелся ангар со стройматериалами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, огонь, пожарный в каске, локализация пожара
Пожарные ликвидировали возгорание на складе со стройматериалами в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возник пожар в ангаре со стройматериалами. Пожарные ликвидировали горение, но до сих пор контролируют объект, исключая повторное возгорание.

«Пожар произошел в ангаре в Нижневартовске. В нем находился строительный мусор, стройматериалы и оборудование. Площадь горения составила примерно 950 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 25 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение, сейчас поливают, чтобы не было возможности повторного возгорания», — сообщили URA.RU в МЧС по ХМАО.

Внутри ангара людей не было, пострадавших в пожаре нет. На месте работает дознаватель, устанавливает владельца склада и причины пожара. По информации, полученной URA.RU от местных жителей, ангар принадлежит одной из строительных компаний, которая возводила здания в Европейском квартале микрорайона 5П Нижневартовска. Строение находится на пустыре: рядом со складом жилых домов нет.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся газгольдер рядом с АЗС. Пожарные сутки контролировали горение газа.

Пожар на складе стройматериалов в Нижневартовске
Пожар на складе стройматериалов в Нижневартовске
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) возник пожар в ангаре со стройматериалами. Пожарные ликвидировали горение, но до сих пор контролируют объект, исключая повторное возгорание. «Пожар произошел в ангаре в Нижневартовске. В нем находился строительный мусор, стройматериалы и оборудование. Площадь горения составила примерно 950 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 25 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение, сейчас поливают, чтобы не было возможности повторного возгорания», — сообщили URA.RU в МЧС по ХМАО. Внутри ангара людей не было, пострадавших в пожаре нет. На месте работает дознаватель, устанавливает владельца склада и причины пожара. По информации, полученной URA.RU от местных жителей, ангар принадлежит одной из строительных компаний, которая возводила здания в Европейском квартале микрорайона 5П Нижневартовска. Строение находится на пустыре: рядом со складом жилых домов нет. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся газгольдер рядом с АЗС. Пожарные сутки контролировали горение газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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