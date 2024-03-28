В ХМАО загорелся ангар со стройматериалами. Фото

29 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали возгорание на складе со стройматериалами в Нижневартовске Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) возник пожар в ангаре со стройматериалами. Пожарные ликвидировали горение, но до сих пор контролируют объект, исключая повторное возгорание. «Пожар произошел в ангаре в Нижневартовске. В нем находился строительный мусор, стройматериалы и оборудование. Площадь горения составила примерно 950 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 25 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение, сейчас поливают, чтобы не было возможности повторного возгорания», — сообщили URA.RU в МЧС по ХМАО. Внутри ангара людей не было, пострадавших в пожаре нет. На месте работает дознаватель, устанавливает владельца склада и причины пожара. По информации, полученной URA.RU от местных жителей, ангар принадлежит одной из строительных компаний, которая возводила здания в Европейском квартале микрорайона 5П Нижневартовска. Строение находится на пустыре: рядом со складом жилых домов нет. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся газгольдер рядом с АЗС. Пожарные сутки контролировали горение газа. Пожар на складе стройматериалов в Нижневартовске telegram-канал «N1· Первый Нижневартовский» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) возник пожар в ангаре со стройматериалами. Пожарные ликвидировали горение, но до сих пор контролируют объект, исключая повторное возгорание. «Пожар произошел в ангаре в Нижневартовске. В нем находился строительный мусор, стройматериалы и оборудование. Площадь горения составила примерно 950 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 25 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение, сейчас поливают, чтобы не было возможности повторного возгорания», — сообщили URA.RU в МЧС по ХМАО. Внутри ангара людей не было, пострадавших в пожаре нет. На месте работает дознаватель, устанавливает владельца склада и причины пожара. По информации, полученной URA.RU от местных жителей, ангар принадлежит одной из строительных компаний, которая возводила здания в Европейском квартале микрорайона 5П Нижневартовска. Строение находится на пустыре: рядом со складом жилых домов нет. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся газгольдер рядом с АЗС. Пожарные сутки контролировали горение газа.