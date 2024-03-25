В Сургуте загорелся газовый резервуар рядом с АЗС

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
В Сургуте сотрудники МЧС несколько часов охлаждали газовый резервуар, чтобы предотвратить взрыв Фото:

В Сургуте (ХМАО) загорелся подземный газовый резервуар рядом с АЗС «Эталон» и магазином «Магнит». Сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов охлаждали емкость, чтобы предотвратить взрыв газа.

«В Сургуте загорелась подземная газовая емкость для отопления торговых помещений. Огнем повреждено колесо авто и часть стены строения с коммерческими помещениями. Пока выгорал газ, сотрудники МЧС обеспечили защиту строений, убрали автомобиль, охлаждали резервуар до полного выгорания, поскольку запорная арматура была повреждена», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Люди при возгорании не пострадали. Причину пожара устанавливает дознание.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожар распространился на территорию в 400 квадратных метров.

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В Сургуте (ХМАО) загорелся подземный газовый резервуар рядом с АЗС «Эталон» и магазином «Магнит». Сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов охлаждали емкость, чтобы предотвратить взрыв газа. «В Сургуте загорелась подземная газовая емкость для отопления торговых помещений. Огнем повреждено колесо авто и часть стены строения с коммерческими помещениями. Пока выгорал газ, сотрудники МЧС обеспечили защиту строений, убрали автомобиль, охлаждали резервуар до полного выгорания, поскольку запорная арматура была повреждена», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по ХМАО. Люди при возгорании не пострадали. Причину пожара устанавливает дознание. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожар распространился на территорию в 400 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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