18 марта 2024

В ХМАО житель получил штраф за комментарий о ВС РФ в соцсетях

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд оштрафовал мужчину на 30 000 рублей Фото:

В Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей за комментарий в соцсети «Вконтакте», дискредитирующий вооруженные силы РФ. Такое решение вынес городской суд.

«[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Его действия были квалифицированы как дискредитация ВС РФ. Мужчина в содеянном раскаялся.

Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО продлил арест охранника, который дискредитировал российскую армию. Охранник рынка в Ханты-Мансийске публично оскорблял ВС РФ.

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В Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей за комментарий в соцсети «Вконтакте», дискредитирующий вооруженные силы РФ. Такое решение вынес городской суд. «[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Его действия были квалифицированы как дискредитация ВС РФ. Мужчина в содеянном раскаялся. Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО продлил арест охранника, который дискредитировал российскую армию. Охранник рынка в Ханты-Мансийске публично оскорблял ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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