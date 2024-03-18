В ХМАО житель получил штраф за комментарий о ВС РФ в соцсетях

В Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей за комментарий в соцсети «Вконтакте», дискредитирующий вооруженные силы РФ. Такое решение вынес городской суд.
«[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Его действия были квалифицированы как дискредитация ВС РФ. Мужчина в содеянном раскаялся.
Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО продлил арест охранника, который дискредитировал российскую армию. Охранник рынка в Ханты-Мансийске публично оскорблял ВС РФ.
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