В Дагестане отменили режим КТО

Оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) в регионе отменен. Об этом заявил глава города Махачкалы Юсуп Умавов.
«В 12:00 по мск режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен — оперативный штаб в Республике Дагестан», — заявил Умавов. Заявление опубликовано
Ранее оперативный штаб ФСБ сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане, передает «Национальная служба новостей».
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