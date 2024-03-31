В Дагестане отменили режим КТО

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Юсуп Умавов сообщил, что режим КТО в регионе отменен Фото:

Оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) в регионе отменен. Об этом заявил глава города Махачкалы Юсуп Умавов.

«В 12:00 по мск режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен — оперативный штаб в Республике Дагестан», — заявил Умавов. Заявление опубликовано в его telegram-канале.

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Ранее оперативный штаб ФСБ сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане, передает «Национальная служба новостей».

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Оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) в регионе отменен. Об этом заявил глава города Махачкалы Юсуп Умавов. «В 12:00 по мск режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен — оперативный штаб в Республике Дагестан», — заявил Умавов. Заявление опубликовано в его telegram-канале. Ранее оперативный штаб ФСБ сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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