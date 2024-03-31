Происшествия В Дагестане отменили режим КТО 31 марта 2024 в 14:16 Размер текста - 17 + Юсуп Умавов сообщил, что режим КТО в регионе отменен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) в регионе отменен. Об этом заявил глава города Махачкалы Юсуп Умавов. «В 12:00 по мск режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен — оперативный штаб в Республике Дагестан», — заявил Умавов. Заявление опубликовано в его telegram-канале. Новость по теме Что такое режим КТО, и как себя вести при его объявлении Ранее оперативный штаб ФСБ сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Оперативный штаб ФСБ в Республике Дагестан сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) в регионе отменен. Об этом заявил глава города Махачкалы Юсуп Умавов. «В 12:00 по мск режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен — оперативный штаб в Республике Дагестан», — заявил Умавов. Заявление опубликовано в его telegram-канале. Ранее оперативный штаб ФСБ сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям