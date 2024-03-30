30 марта 2024
29 марта 2024

В Перми больше недели ищут 18-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с молодой сценаристкой и режиссеркой Софьей Косажевской. Екатеринбург, девушка, подросток, силуэт, косажевская софья
Девушка пропала больше недели назад (архивное фото) Фото:

В Перми с 22 марта 2024 года ищут 18-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Сараева Елизавета Денисовна, 18 лет, город Пермь. Ее местонахождение неизвестно с 22 марта 2024 года», — сообщается в посте.

Девушка была одета в черную куртку с зелеными вставками, черную толстовку с капюшоном и белой надписью, черные брюки и черные ботинки. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые и короткие волосы, серо-зеленые глаза.

Девушка пропала 22 марта 2024 года
Девушка пропала 22 марта 2024 года

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В Перми с 22 марта 2024 года ищут 18-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Сараева Елизавета Денисовна, 18 лет, город Пермь. Ее местонахождение неизвестно с 22 марта 2024 года», — сообщается в посте. Девушка была одета в черную куртку с зелеными вставками, черную толстовку с капюшоном и белой надписью, черные брюки и черные ботинки. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые и короткие волосы, серо-зеленые глаза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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