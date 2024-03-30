Общество В Перми больше недели ищут 18-летнюю девушку. Фото 31 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Девушка пропала больше недели назад (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми с 22 марта 2024 года ищут 18-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Сараева Елизавета Денисовна, 18 лет, город Пермь. Ее местонахождение неизвестно с 22 марта 2024 года», — сообщается в посте. Девушка была одета в черную куртку с зелеными вставками, черную толстовку с капюшоном и белой надписью, черные брюки и черные ботинки. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые и короткие волосы, серо-зеленые глаза. Девушка пропала 22 марта 2024 года Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми с 22 марта 2024 года ищут 18-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Сараева Елизавета Денисовна, 18 лет, город Пермь. Ее местонахождение неизвестно с 22 марта 2024 года», — сообщается в посте. Девушка была одета в черную куртку с зелеными вставками, черную толстовку с капюшоном и белой надписью, черные брюки и черные ботинки. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые и короткие волосы, серо-зеленые глаза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям