Девушка пропала больше недели назад (архивное фото)
В Перми с 22 марта 2024 года ищут 18-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Сараева Елизавета Денисовна, 18 лет, город Пермь. Ее местонахождение неизвестно с 22 марта 2024 года», — сообщается в посте.
Девушка была одета в черную куртку с зелеными вставками, черную толстовку с капюшоном и белой надписью, черные брюки и черные ботинки. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые и короткие волосы, серо-зеленые глаза.
Девушка пропала 22 марта 2024 года
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