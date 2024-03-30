30 марта 2024
29 марта 2024

Пермский ансамбль исполнил песню в шоу Малахова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Ансамбль исполнил песню из фильма «Точка отсчета» Фото:

Ансамбль из Перми «Воскресенье» выступил в шоу ведущего Андрея Малахова. Он исполнил песню «Так случилось — мужчины ушли» из фильма «Точка отсчета». Программа вышла в эфир 30 марта на канале «Россия 1».

«Наш ансамбль отметит 40-летие в следующем году. Я создала его почти сразу после окончания музыкального училища. За это время он стал большой семьей, сейчас в нем выступают уже дети первых наших исполнителей», — рассказала в шоу создатель и художественный руководитель ансамбля Ирина Кулева.

Одна из участниц ансамбля — 19-летняя Варвара Шилоносова. По словам девушки, в нем выступали ее мама, тетя и родная сестра.

Ранее пермский боец группы «Вагнер» Артур Холодцов рассказал на шоу Малахова, как получил письмо от девочки Софьи. Письмо школьницы помогло военнослужащему преодолеть трудности на фронте.

Ансамбль открыл программу песней «Так случилось — мужчины ушли»
Ансамбль открыл программу песней «Так случилось — мужчины ушли»

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Ансамбль из Перми «Воскресенье» выступил в шоу ведущего Андрея Малахова. Он исполнил песню «Так случилось — мужчины ушли» из фильма «Точка отсчета». Программа вышла в эфир 30 марта на канале «Россия 1». «Наш ансамбль отметит 40-летие в следующем году. Я создала его почти сразу после окончания музыкального училища. За это время он стал большой семьей, сейчас в нем выступают уже дети первых наших исполнителей», — рассказала в шоу создатель и художественный руководитель ансамбля Ирина Кулева. Одна из участниц ансамбля — 19-летняя Варвара Шилоносова. По словам девушки, в нем выступали ее мама, тетя и родная сестра. Ранее пермский боец группы «Вагнер» Артур Холодцов рассказал на шоу Малахова, как получил письмо от девочки Софьи. Письмо школьницы помогло военнослужащему преодолеть трудности на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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