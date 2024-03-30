Пермский ансамбль исполнил песню в шоу Малахова. Скрин

31 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Ансамбль исполнил песню из фильма «Точка отсчета» Фото: Размик Закарян © URA.RU Ансамбль из Перми «Воскресенье» выступил в шоу ведущего Андрея Малахова. Он исполнил песню «Так случилось — мужчины ушли» из фильма «Точка отсчета». Программа вышла в эфир 30 марта на канале «Россия 1». «Наш ансамбль отметит 40-летие в следующем году. Я создала его почти сразу после окончания музыкального училища. За это время он стал большой семьей, сейчас в нем выступают уже дети первых наших исполнителей», — рассказала в шоу создатель и художественный руководитель ансамбля Ирина Кулева. Одна из участниц ансамбля — 19-летняя Варвара Шилоносова. По словам девушки, в нем выступали ее мама, тетя и родная сестра. Ранее пермский боец группы «Вагнер» Артур Холодцов рассказал на шоу Малахова, как получил письмо от девочки Софьи. Письмо школьницы помогло военнослужащему преодолеть трудности на фронте. Ансамбль открыл программу песней «Так случилось — мужчины ушли» Скриншот из шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ансамбль из Перми «Воскресенье» выступил в шоу ведущего Андрея Малахова. Он исполнил песню «Так случилось — мужчины ушли» из фильма «Точка отсчета». Программа вышла в эфир 30 марта на канале «Россия 1». «Наш ансамбль отметит 40-летие в следующем году. Я создала его почти сразу после окончания музыкального училища. За это время он стал большой семьей, сейчас в нем выступают уже дети первых наших исполнителей», — рассказала в шоу создатель и художественный руководитель ансамбля Ирина Кулева. Одна из участниц ансамбля — 19-летняя Варвара Шилоносова. По словам девушки, в нем выступали ее мама, тетя и родная сестра. Ранее пермский боец группы «Вагнер» Артур Холодцов рассказал на шоу Малахова, как получил письмо от девочки Софьи. Письмо школьницы помогло военнослужащему преодолеть трудности на фронте.