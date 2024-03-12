Пермский боец ЧВК «Вагнер» рассказал трогательную историю в шоу Андрея Малахова

Пермский боец ЧВК «Вагнер» встретил девочку, письмо которой помогло ему на СВО

13 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Боец получил письмо девочки в канун Нового года Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский боец частной военной компании «Вагнер» Артрур Холодцов рассказал историю о том, как получил письмо от девочки Софьи. Письмо школьницы помогло военнослужащему преодолеть трудности на фронте. Об этом Артур Холодцов рассказал в эфире программы Андрея Малахова. «Меня ранило 31 декабря, и я попал в госпиталь. Там батюшка поздравлял нас с наступающим Новым годом и раздавал письма от школьников, которые они писали солдатам. Мне дали письмо девочки Софьи из Красноярского края. Благодаря ему я быстро восстановился», — рассказал Артур Холодцов. Он добавил, что больше всего его тронула концовка письма. «Солдат, вернись, пожалуйста, живым», — писала девочка. По словам бойца, эти строчки придавали ему сил. Письмо он всегда держал при себе. Хранил его в кармане под бронежилетом. Когда Артур вернулся домой, он пытался разыскать Софью. На передаче состоялась их долгожданная встреча. Софья рассказала, что ее отец погиб на СВО, поэтому своим письмом она решила поддержать бойцов. А сообщение о том, что Артур разыскивает ее, она получила в день рождения погибшего отца. Ранее URA.RU рассказало, что боец ЧВК «Вагнер» Артур Холодцов и Владислав Буланкин получили удостоверения ветеранов боевых действий. Их вручил депутат заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский боец частной военной компании «Вагнер» Артрур Холодцов рассказал историю о том, как получил письмо от девочки Софьи. Письмо школьницы помогло военнослужащему преодолеть трудности на фронте. Об этом Артур Холодцов рассказал в эфире программы Андрея Малахова. «Меня ранило 31 декабря, и я попал в госпиталь. Там батюшка поздравлял нас с наступающим Новым годом и раздавал письма от школьников, которые они писали солдатам. Мне дали письмо девочки Софьи из Красноярского края. Благодаря ему я быстро восстановился», — рассказал Артур Холодцов. Он добавил, что больше всего его тронула концовка письма. «Солдат, вернись, пожалуйста, живым», — писала девочка. По словам бойца, эти строчки придавали ему сил. Письмо он всегда держал при себе. Хранил его в кармане под бронежилетом. Когда Артур вернулся домой, он пытался разыскать Софью. На передаче состоялась их долгожданная встреча. Софья рассказала, что ее отец погиб на СВО, поэтому своим письмом она решила поддержать бойцов. А сообщение о том, что Артур разыскивает ее, она получила в день рождения погибшего отца. Ранее URA.RU рассказало, что боец ЧВК «Вагнер» Артур Холодцов и Владислав Буланкин получили удостоверения ветеранов боевых действий. Их вручил депутат заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин.