30 марта 2024

В Челябинске рабочие кладут асфальт прямо в лужи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие кладут асфальт в лужи на пересечении улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска (фото из архива) Фото:

В Челябинске рабочие прямо в лужи укладывают асфальт на дорогу на пересечении улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

«Академика Королева и 250-тения Челябинска, ремонт асфальта [рабочие] производят прямо в лужи», — написала Анастасия К. в группе «А.Л. Текслер, Помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». К посту женщина приложила фото, на котором видно, как рабочие высыпают из машины асфальтобетонную смесь рядом на дорогу с лужами.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

Горожане озадачены, почему рабочие укладывают асфальт в лужи
Горожане озадачены, почему рабочие укладывают асфальт в лужи

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В Челябинске рабочие прямо в лужи укладывают асфальт на дорогу на пересечении улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. «Академика Королева и 250-тения Челябинска, ремонт асфальта [рабочие] производят прямо в лужи», — написала Анастасия К. в группе «А.Л. Текслер, Помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». К посту женщина приложила фото, на котором видно, как рабочие высыпают из машины асфальтобетонную смесь рядом на дорогу с лужами. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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