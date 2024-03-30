В Челябинске рабочие прямо в лужи укладывают асфальт на дорогу на пересечении улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.
«Академика Королева и 250-тения Челябинска, ремонт асфальта [рабочие] производят прямо в лужи», — написала Анастасия К. в группе «А.Л. Текслер, Помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». К посту женщина приложила фото, на котором видно, как рабочие высыпают из машины асфальтобетонную смесь рядом на дорогу с лужами.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
Горожане озадачены, почему рабочие укладывают асфальт в лужи
Фото с группы «А.Л. Текслер, Помоги» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/tekslerpomogi?w=wall-173961957_310552)
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В Челябинске рабочие прямо в лужи укладывают асфальт на дорогу на пересечении улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. «Академика Королева и 250-тения Челябинска, ремонт асфальта [рабочие] производят прямо в лужи», — написала Анастасия К. в группе «А.Л. Текслер, Помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». К посту женщина приложила фото, на котором видно, как рабочие высыпают из машины асфальтобетонную смесь рядом на дорогу с лужами. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.