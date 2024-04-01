В Москве на трассе взорвалась «Газель». Видео

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В московском районе Раменки взорвалась «Газель», пишет Shot Фото:

На одной из московских улиц взорвалась «Газель». Сначала машина загорелась, а после прибытия спасателей произошел сильный взрыв.

«В Москве взорвалась «Газель», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Лобачевского в Раменках. Машина загорелась, затем случился взрыв.

В данный момент исследуют содержимое поврежденного автомобиля. Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется. Водитель не пострадал, передает telegram-канал.

В Mash добавили, что передняя часть автомобиля консульства КНДР пострадала в результате взрыва. Также повреждено крыло у бензобака. По сообщению telegram-канала Readovka, у «Газели» взорвался газовый баллон.

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На одной из московских улиц взорвалась «Газель». Сначала машина загорелась, а после прибытия спасателей произошел сильный взрыв. «В Москве взорвалась «Газель», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Лобачевского в Раменках. Машина загорелась, затем случился взрыв. В данный момент исследуют содержимое поврежденного автомобиля. Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется. Водитель не пострадал, передает telegram-канал. В Mash добавили, что передняя часть автомобиля консульства КНДР пострадала в результате взрыва. Также повреждено крыло у бензобака. По сообщению telegram-канала Readovka, у «Газели» взорвался газовый баллон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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