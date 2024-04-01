На одной из московских улиц взорвалась «Газель». Сначала машина загорелась, а после прибытия спасателей произошел сильный взрыв.
«В Москве взорвалась «Газель», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Лобачевского в Раменках. Машина загорелась, затем случился взрыв.
В данный момент исследуют содержимое поврежденного автомобиля. Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется. Водитель не пострадал, передает telegram-канал.
В Mash добавили, что передняя часть автомобиля консульства КНДР пострадала в результате взрыва. Также повреждено крыло у бензобака. По сообщению telegram-канала Readovka, у «Газели» взорвался газовый баллон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.