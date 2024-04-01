Происшествия В Москве на трассе взорвалась «Газель». Видео 01 апреля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + В московском районе Раменки взорвалась «Газель», пишет Shot Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU На одной из московских улиц взорвалась «Газель». Сначала машина загорелась, а после прибытия спасателей произошел сильный взрыв. «В Москве взорвалась «Газель», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Лобачевского в Раменках. Машина загорелась, затем случился взрыв. В данный момент исследуют содержимое поврежденного автомобиля. Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется. Водитель не пострадал, передает telegram-канал. В Mash добавили, что передняя часть автомобиля консульства КНДР пострадала в результате взрыва. Также повреждено крыло у бензобака. По сообщению telegram-канала Readovka, у «Газели» взорвался газовый баллон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На одной из московских улиц взорвалась «Газель». Сначала машина загорелась, а после прибытия спасателей произошел сильный взрыв. «В Москве взорвалась «Газель», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Лобачевского в Раменках. Машина загорелась, затем случился взрыв. В данный момент исследуют содержимое поврежденного автомобиля. Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется. Водитель не пострадал, передает telegram-канал. В Mash добавили, что передняя часть автомобиля консульства КНДР пострадала в результате взрыва. Также повреждено крыло у бензобака. По сообщению telegram-канала Readovka, у «Газели» взорвался газовый баллон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям