31 марта 2024

В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, прощание, погибший в СВО, воинские почести, похороны погибшего в сво
Мужчина ранее работал учителем в школе и в местном агрохолдинге Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области простились в Баклановым Алексеем, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в администрации Аромашевского района. Мужчина ранее работал учителем в школе и в местном агрохолдинге.

«Сегодня простились с Баклановым Алексеем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Алексей родился 14 февраля 1993 года в семье Елены и Егора Баклановых, в селе Сорочкино, Аромашевского района. Алексей окончил Русаковскую среднюю общеобразовательную школу и получил высшее образование в Ишимском педагогическом институте. После окончания института работал учителем истории в Русаковской средней школе», — рассказали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открылась парта героя, посвященная погибшему мобилизованному. В зону СВО он отправился в октябре 2023 года и служил в мотострелковой роте.

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В Тюменской области простились в Баклановым Алексеем, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в администрации Аромашевского района. Мужчина ранее работал учителем в школе и в местном агрохолдинге. «Сегодня простились с Баклановым Алексеем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Алексей родился 14 февраля 1993 года в семье Елены и Егора Баклановых, в селе Сорочкино, Аромашевского района. Алексей окончил Русаковскую среднюю общеобразовательную школу и получил высшее образование в Ишимском педагогическом институте. После окончания института работал учителем истории в Русаковской средней школе», — рассказали в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открылась парта героя, посвященная погибшему мобилизованному. В зону СВО он отправился в октябре 2023 года и служил в мотострелковой роте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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