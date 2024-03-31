В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО

В Тюменской области простились в Баклановым Алексеем, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в администрации Аромашевского района. Мужчина ранее работал учителем в школе и в местном агрохолдинге.
«Сегодня простились с Баклановым Алексеем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Алексей родился 14 февраля 1993 года в семье Елены и Егора Баклановых, в селе Сорочкино, Аромашевского района. Алексей окончил Русаковскую среднюю общеобразовательную школу и получил высшее образование в Ишимском педагогическом институте. После окончания института работал учителем истории в Русаковской средней школе», — рассказали в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открылась парта героя, посвященная погибшему мобилизованному. В зону СВО он отправился в октябре 2023 года и служил в мотострелковой роте.
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В Тюменской области простились в Баклановым Алексеем, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в администрации Аромашевского района. Мужчина ранее работал учителем в школе и в местном агрохолдинге. «Сегодня простились с Баклановым Алексеем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Алексей родился 14 февраля 1993 года в семье Елены и Егора Баклановых, в селе Сорочкино, Аромашевского района. Алексей окончил Русаковскую среднюю общеобразовательную школу и получил высшее образование в Ишимском педагогическом институте. После окончания института работал учителем истории в Русаковской средней школе», — рассказали в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открылась парта героя, посвященная погибшему мобилизованному. В зону СВО он отправился в октябре 2023 года и служил в мотострелковой роте.