СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма после ЧП в «Крокусе»

Mash: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

01 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Российскую певицу Манижу проверит Следственный комитет РФ по статье об оправдании терроризма. После теракта в «Крокус Сити Холле» она опубликовала пост, в котором назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой». «СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма. Причина: пост о теракте в „Крокусе“, где задержание преступников артистка назвала „публичной пыткой“», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что на видеообращение певицы в СК РФ пожаловался соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. По данным канала, Карабанов направил главе СК Александру Бастрыкину документ, где попросил проверить уехавшую из страны Манижу. А также принять меры, если экспертиза увидит оправдание терроризма, говорится в сообщении. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо подозреваемых в исполнении теракта в «Крокусе», передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскую певицу Манижу проверит Следственный комитет РФ по статье об оправдании терроризма. После теракта в «Крокус Сити Холле» она опубликовала пост, в котором назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой». «СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма. Причина: пост о теракте в „Крокусе“, где задержание преступников артистка назвала „публичной пыткой“», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что на видеообращение певицы в СК РФ пожаловался соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. По данным канала, Карабанов направил главе СК Александру Бастрыкину документ, где попросил проверить уехавшую из страны Манижу. А также принять меры, если экспертиза увидит оправдание терроризма, говорится в сообщении. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо подозреваемых в исполнении теракта в «Крокусе», передает Life.