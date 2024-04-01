СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма после ЧП в «Крокусе»

Mash: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма
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Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российскую певицу Манижу проверит Следственный комитет РФ по статье об оправдании терроризма. После теракта в «Крокус Сити Холле» она опубликовала пост, в котором назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».

«СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма. Причина: пост о теракте в „Крокусе“, где задержание преступников артистка назвала „публичной пыткой“», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что на видеообращение певицы в СК РФ пожаловался соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов.

По данным канала, Карабанов направил главе СК Александру Бастрыкину документ, где попросил проверить уехавшую из страны Манижу. А также принять меры, если экспертиза увидит оправдание терроризма, говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо подозреваемых в исполнении теракта в «Крокусе», передает Life.

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Российскую певицу Манижу проверит Следственный комитет РФ по статье об оправдании терроризма. После теракта в «Крокус Сити Холле» она опубликовала пост, в котором назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой». «СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма. Причина: пост о теракте в „Крокусе“, где задержание преступников артистка назвала „публичной пыткой“», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что на видеообращение певицы в СК РФ пожаловался соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. По данным канала, Карабанов направил главе СК Александру Бастрыкину документ, где попросил проверить уехавшую из страны Манижу. А также принять меры, если экспертиза увидит оправдание терроризма, говорится в сообщении. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо подозреваемых в исполнении теракта в «Крокусе», передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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