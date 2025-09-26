Харрис заявила, что именно она убедила Зеленского в неизбежности СВО

В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности убедила президента Украины Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией, несмотря на противоположные данные украинской разведки. Такое заявление сделала бывший вице-президент США Камала Харрис.
«Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — написала Харрис в мемуарах «107 дней». Ее слова передает РБК. В мемуарах Харрис описывает тяжелую беседу с Зеленским в феврале 2022 года, когда ей было поручено убедить его в скором начале конфликта на основе разведданных США, отличавшихся от украинских. Этот разговор, по ее словам, стал ключевым для осознания украинским лидером угрозы.
Харрис пишет, что к сентябрю 2024 года, когда состоялась их седьмая и последняя встреча за 40 дней до выборов в США, между ней и Зеленским сложилась «доверительная дружба». Она сравнивает Зеленского с мойщиком окон во Всемирном торговом центре, который во время теракта 11 сентября пробил стену лифта скребком и спас людей. «Мало кто из нас знает, кем мы станем во времена кризиса, пока не подвергнемся испытанию», — подчеркивает Харрис в книге.
В издательстве Simon & Schuster 23 сентября были опубликованы мемуары бывшей вице-президента США. В книге подробно рассматривается период ее участия в президентской гонке 2024 года, которая продолжалась немногим более трех месяцев после того, как действующий президент Джо Байден отказался от выдвижения своей кандидатуры. По мнению Харрис, одной из ключевых ошибок стало то, что ближайшие советники Байдена предоставили ему самому право принимать решение о баллотировании на второй срок, несмотря на его возраст. Она также указывает, что в Белом доме ей поручали заведомо трудные задачи, не оказывали необходимой поддержки и не отмечали ее достижения на занимаемой должности.
