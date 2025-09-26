Президента Украины Владимир Зеленский игнорирует гибель детей в Донбассе от рук «нацистских головорезов». Такое мнение выразил аналитик Алан Уотсон. Он опубликовал пост на фоне продолжающегося конфликта, подчеркивая отсутствие реакции Киева на гуманитарную трагедию.
«Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?» — написал Утсон. Пост опубликован на его странице в Х и сопровождается фотографией одного из мемориалов погибшим детям.
В мае 2015 года в Донецке по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс «Аллея ангелов» в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе. Комплекс стал символом трагедии, напоминая о жертвах среди мирного населения. По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибло 247 детей, еще 1021 ребенок получил ранения.
