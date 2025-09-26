Марочко заявил о серьезном прорыве ВС РФ в Харьковской области

Российские войска сумели продвинуться на три километра вглубь позиций ВСУ в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«ВС РФ продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Он также добавил, что российская армия стала закрепляться на северных окраинах населенного пункта. Отмечается, что проведение операции осложнено неблагоприятными условиями: украинские вооруженные формирования обладают стратегическим преимуществом, поскольку населенный пункт расположен на возвышенности, что существенно затрудняет действия российских войск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.