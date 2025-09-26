Марочко заявил о серьезном прорыве ВС РФ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ вошли в харьковское Отрадное, прорвав оборону ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская армия стала закрепляться в Отрадном, отметил Марочко
Российская армия стала закрепляться в Отрадном, отметил Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска сумели продвинуться на три километра вглубь позиций ВСУ в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. 

«ВС РФ продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. 

Он также добавил, что российская армия стала закрепляться на северных окраинах населенного пункта. Отмечается, что проведение операции осложнено неблагоприятными условиями: украинские вооруженные формирования обладают стратегическим преимуществом, поскольку населенный пункт расположен на возвышенности, что существенно затрудняет действия российских войск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска сумели продвинуться на три километра вглубь позиций ВСУ в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.  «ВС РФ продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.  Он также добавил, что российская армия стала закрепляться на северных окраинах населенного пункта. Отмечается, что проведение операции осложнено неблагоприятными условиями: украинские вооруженные формирования обладают стратегическим преимуществом, поскольку населенный пункт расположен на возвышенности, что существенно затрудняет действия российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...