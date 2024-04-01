Челябинца, зарезавшего человека на Кировке, попросили отправить в колонию

Жителя Челябинска Дениса Мальцева, зарезавшего мужчину на пешеходной части улицы Кирова, попросили отправить в колонию на 13 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Состоялись прения сторон по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство молодых людей в ходе конфликта на улице Кирова. Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания подсудимому в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Поножовщина на Кировке произошла в конце октября прошлого года. Ссора началась в баре «Шишка», после чего мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Там Мальцев набросился с ножом на оппонентов, смертельно ранив одного из них. После он попытался скрыться, но друзья погибшего смогли задержать его.
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