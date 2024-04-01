01 апреля 2024

Челябинца, зарезавшего человека на Кировке, попросили отправить в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Прокуратура запросила для обвиняемого 13 лет колонии строгого режима Фото:

Жителя Челябинска Дениса Мальцева, зарезавшего мужчину на пешеходной части улицы Кирова, попросили отправить в колонию на 13 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Состоялись прения сторон по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство молодых людей в ходе конфликта на улице Кирова. Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания подсудимому в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Поножовщина на Кировке произошла в конце октября прошлого года. Ссора началась в баре «Шишка», после чего мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Там Мальцев набросился с ножом на оппонентов, смертельно ранив одного из них. После он попытался скрыться, но друзья погибшего смогли задержать его.

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Жителя Челябинска Дениса Мальцева, зарезавшего мужчину на пешеходной части улицы Кирова, попросили отправить в колонию на 13 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Состоялись прения сторон по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство молодых людей в ходе конфликта на улице Кирова. Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания подсудимому в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Поножовщина на Кировке произошла в конце октября прошлого года. Ссора началась в баре «Шишка», после чего мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Там Мальцев набросился с ножом на оппонентов, смертельно ранив одного из них. После он попытался скрыться, но друзья погибшего смогли задержать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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