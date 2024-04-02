Власти Лысьвенского округа запретили захоронения на сельских кладбищах

В Лысьвенском городском округе власти запретили проводить захоронения на кладбищах в деревнях Соя и Кутамыш. Постановление, которое опубликованное на сайте муниципалитета, вступило в силу с 28 марта.
«Администрация Лысьвенского городского округа постановляет: 1. Закрыть для свободных захоронений кладбища, расположенные по адресам: Пермский край, г. Лысьва, д. Соя; д. Кутамыш (в районе д. Паинцы)», — говорится в документе. В нем также поясняется, что на указанных кладбищах разрешаются подзахоронения «только в родственные места захоронений и свободные места захоронений в границах родственных участков». При этом должны быть соблюдены все действующие санитарные нормы. Причины запрета на захоронения в постановлении не указаны.
URA.RU рассказывало, что в Перми возник дефицит мест на городских кладбищах. После этого власти выделили деньги на расширение мест под захоронения. Они появятся на «Заозерском» и «Северном» кладбищах.
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В Лысьвенском городском округе власти запретили проводить захоронения на кладбищах в деревнях Соя и Кутамыш. Постановление, которое опубликованное на сайте муниципалитета, вступило в силу с 28 марта. «Администрация Лысьвенского городского округа постановляет: 1. Закрыть для свободных захоронений кладбища, расположенные по адресам: Пермский край, г. Лысьва, д. Соя; д. Кутамыш (в районе д. Паинцы)», — говорится в документе. В нем также поясняется, что на указанных кладбищах разрешаются подзахоронения «только в родственные места захоронений и свободные места захоронений в границах родственных участков». При этом должны быть соблюдены все действующие санитарные нормы. Причины запрета на захоронения в постановлении не указаны. URA.RU рассказывало, что в Перми возник дефицит мест на городских кладбищах. После этого власти выделили деньги на расширение мест под захоронения. Они появятся на «Заозерском» и «Северном» кладбищах.