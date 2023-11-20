20 ноября 2023

Власти в Перми готовят новые места для захоронения на крупнейшем кладбище города

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, ритуальные услуги, могила, кладбище, рытье могилы, кладбище зимой
Власти Перми нашли 25 млн рублей, чтобы подготовить новые места для захоронения Фото:

В Перми власти приступают к подготовке новых мест для захоронения на кладбищах «Заозерское» и «Северное», которое является крупнейшим кладбищем города. Для этих целей из бюджета выделено более 25 млн рублей.

«На пермских кладбищах „Заозерское“ и „Северное“ в декабре планируется начать работы по подготовке новых мест для захоронения. Муниципальные власти готовы выделить на это более 25 миллионов рублей и сейчас выбирают подрядчика», — пишет ИА «Текст». Все работы предполагается провести в два этапа и завершит летом 2024 года. Так, на кладбище «Северное» для захоронения отведут 15,4 гектара, а на «Заозерском» — 4,6 гектара.

URA.RU писало, что места для захоронения на «Северном» закончились еще в 2021 году, дефицит мест для захоронения возник и на других кладбищах Перми. Это вызвало обеспокоенность городских властей, которые летом решили выделить более 77 миллионов рублей для создания 8500 мест для могил.

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В Перми власти приступают к подготовке новых мест для захоронения на кладбищах «Заозерское» и «Северное», которое является крупнейшим кладбищем города. Для этих целей из бюджета выделено более 25 млн рублей. «На пермских кладбищах „Заозерское“ и „Северное“ в декабре планируется начать работы по подготовке новых мест для захоронения. Муниципальные власти готовы выделить на это более 25 миллионов рублей и сейчас выбирают подрядчика», — пишет ИА «Текст». Все работы предполагается провести в два этапа и завершит летом 2024 года. Так, на кладбище «Северное» для захоронения отведут 15,4 гектара, а на «Заозерском» — 4,6 гектара. URA.RU писало, что места для захоронения на «Северном» закончились еще в 2021 году, дефицит мест для захоронения возник и на других кладбищах Перми. Это вызвало обеспокоенность городских властей, которые летом решили выделить более 77 миллионов рублей для создания 8500 мест для могил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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