Власти в Перми готовят новые места для захоронения на крупнейшем кладбище города

21 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Власти Перми нашли 25 млн рублей, чтобы подготовить новые места для захоронения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми власти приступают к подготовке новых мест для захоронения на кладбищах «Заозерское» и «Северное», которое является крупнейшим кладбищем города. Для этих целей из бюджета выделено более 25 млн рублей. «На пермских кладбищах „Заозерское“ и „Северное“ в декабре планируется начать работы по подготовке новых мест для захоронения. Муниципальные власти готовы выделить на это более 25 миллионов рублей и сейчас выбирают подрядчика», — пишет ИА «Текст». Все работы предполагается провести в два этапа и завершит летом 2024 года. Так, на кладбище «Северное» для захоронения отведут 15,4 гектара, а на «Заозерском» — 4,6 гектара. URA.RU писало, что места для захоронения на «Северном» закончились еще в 2021 году, дефицит мест для захоронения возник и на других кладбищах Перми. Это вызвало обеспокоенность городских властей, которые летом решили выделить более 77 миллионов рублей для создания 8500 мест для могил.

В Перми власти приступают к подготовке новых мест для захоронения на кладбищах «Заозерское» и «Северное», которое является крупнейшим кладбищем города. Для этих целей из бюджета выделено более 25 млн рублей. «На пермских кладбищах „Заозерское“ и „Северное“ в декабре планируется начать работы по подготовке новых мест для захоронения. Муниципальные власти готовы выделить на это более 25 миллионов рублей и сейчас выбирают подрядчика», — пишет ИА «Текст». Все работы предполагается провести в два этапа и завершит летом 2024 года. Так, на кладбище «Северное» для захоронения отведут 15,4 гектара, а на «Заозерском» — 4,6 гектара. URA.RU писало, что места для захоронения на «Северном» закончились еще в 2021 году, дефицит мест для захоронения возник и на других кладбищах Перми. Это вызвало обеспокоенность городских властей, которые летом решили выделить более 77 миллионов рублей для создания 8500 мест для могил.